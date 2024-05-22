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Урожайная динамика: как дефицит пшеницы в России влияет на экспорт кукурузы из США

Если цены на пшеницу останутся на высоком уровне, потребители смогут выбрать в качестве альтернативы кукурузу, пишет агентство Reuters.

Источник: Reuters

За последние несколько недель погодные условия нанесли ущерб урожаю озимой пшеницы в РФ. Эти обстоятельства снизили прогнозы урожая для ведущего экспортера и спровоцировали здоровый рост мировых цен на пшеницу.

Из-за того, что цены на пшеницу выросли значительно сильнее других зерновых, спрос на кукурузу может вырасти и помочь американским сельхозпроизводителям. В случае, если это произойдет, США смогут вернуть себе статус крупнейшего экспортера кукурузы, потеснив Бразилию.

Наиболее активные чикагские фьючерсы на пшеницу выросли почти на 24% за последние пять недель. Во вторник, 21 мая, фьючерсы впервые с июля 2023 года преодолели отметку в 7 долларов за бушель, хотя и установились чуть ниже — на уровне 6,97-½ доллара.

Прогноз урожая пшеницы в России снижен до 83,5 млн тонн из-за сложных погодных условий. Рост цен на пшеницу на CBOT увеличил премию над кукурузой до рекордного уровня за десятилетие, составляющего около $1,30. Цены на фьючерсы кукурузы на CBOT выросли более чем на 6% за пятинедельный период, но оптимизм снижается из-за адекватной посадки кукурузы в США в условиях дождливой погоды.

Прогнозы по запасам пшеницы и кукурузы на следующий сезон влияют на мировой рынок сельскохозяйственных товаров. Неопределенность может повлиять на цены и спрос, особенно — если цены на пшеницу будут высокими.

Отраслевые аналитики недавно провели сравнение между 2014 и 2024 годами с точки зрения американского рынка кукурузы и кукурузных фьючерсов, выявив взаимосвязь.

В последнее время спрос на американскую кукурузу со стороны стран-импортеров был невелик, однако 21 мая USDA объявило о продаже кукурузы крупнейшему производителю скота Испании.

Спрос на американскую кукурузу сталкивается с гораздо большей конкуренцией со стороны Южной Америки сейчас, чем десять лет назад. Это связано с тем, что нынешние урожаи Бразилии и Аргентины примерно на 50% больше, чем десять лет назад.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».