Урожайная динамика: как дефицит пшеницы в России влияет на экспорт кукурузы из США

Спрос на американскую кукурузу сталкивается с гораздо большей конкуренцией со стороны Южной Америки сейчас, чем десять лет назад. Это связано с тем, что нынешние урожаи Бразилии и Аргентины примерно на 50% больше, чем десять лет назад.