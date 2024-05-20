Инвесторы на Чикагской бирже бьют тревогу: Россия потеряла почти миллион гектаров урожая зерна

Цены на пшеницу на торгах в Чикаго прервали четырехдневное падение на новостях о риске сокращения урожая зерна в России (страна является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире).
Как сообщило министерство сельского хозяйства России, основные регионы-производители в совокупности потеряли порядка 900 000 гектаров урожая. Причина: заморозки и засуха. Усугубили опасения инвесторов прогнозы об отсутствии дождей в будущем.
«На предстоящей неделе в большей части российского пшеничного пояса осадков не ожидается, что усиливает опасения по поводу значительного снижения производства у поставщика с самыми низкими затратами», — комментирует Карлос Мера, аналитик Rabobank.
«Это должно привести к росту спроса на американскую пшеницу», — прогнозирует он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».