Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвесторы на Чикагской бирже бьют тревогу: Россия потеряла почти миллион гектаров урожая зерна

Пшеница дорожает на американской товарно-сырьевой бирже, поскольку засушливая погода в России усиливает опасения по поводу урожая.

Источник: AP 2023

Цены на пшеницу на торгах в Чикаго прервали четырехдневное падение на новостях о риске сокращения урожая зерна в России (страна является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире).

Как сообщило министерство сельского хозяйства России, основные регионы-производители в совокупности потеряли порядка 900 000 гектаров урожая. Причина: заморозки и засуха. Усугубили опасения инвесторов прогнозы об отсутствии дождей в будущем.

«На предстоящей неделе в большей части российского пшеничного пояса осадков не ожидается, что усиливает опасения по поводу значительного снижения производства у поставщика с самыми низкими затратами», — комментирует Карлос Мера, аналитик Rabobank.

«Это должно привести к росту спроса на американскую пшеницу», — прогнозирует он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».