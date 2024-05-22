Индекс Мосбиржи, дивиденды «Норникеля», отчет Мосбиржи, рубль: дайджест

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова связывает укрепление рубля с продлением действия указа по обязательной продаже валютной выручки на год, до апреля 2025 года, а также с сохранением ключевой ставки ЦБ на уровне 16%. «Указанные факторы при прочих равных позволяют ожидать достаточно стабильного рубля в том числе во втором полугодии», — считает эксперт. По ее мнению, летом 2024 года рубль может быть склонен к сдержанному укреплению и даже стремиться к максимумам текущего года ₽87,37 за доллар.