Индекс Мосбиржи, дивиденды «Норникеля», отчет Мосбиржи, рубль: дайджест

Акции «Норникеля».
В среду, 22 мая, совет директоров «Норникеля» обсудит финальные дивиденды за 2023 год.
По итогам девяти месяцев 2023 года «Норникель» уже выплатил акционерам ₽915,33 на одну акцию. Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев заявлял, что этой выплатой «Норникель» фактически исчерпал доступный для распределения акционерам денежный поток за 2023 год ($1,4 млрд).
Поэтому высоки риски, что итоговых дивидендов не будет или они будут небольшими, предупреждали в связи с этим аналитики «БКС Мир инвестиций».
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций продолжил снижение. По итогам торгов 22 мая индекс Мосбиржи потерял 1,15% и опустился до уровня 3428,38 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4%, до 1199,26 пункта.
Снижение рынка акций наблюдалось на фоне ухудшения ключевых внешних и внутренних факторов, а также падения акций «Газпрома», имеющих большой вес в индексах, рассказали в «БКС Мир инвестиций». Бумаги «Газпрома» отреагировали на информацию о подготовке директивы правительства России о невыплате дивидендов концерном за 2023 год. По итогам дня бумаги подешевели на 3,9% — до ₽139,5 за акцию.
Совет директоров «Газпрома» проведет заседание, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос рекомендации годовых дивидендов, в четверг, 23 мая.
По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина, в будущем поддержку бумагам «Газпрома» может оказать перспектива подписания соглашения по «Силе Сибири — 2». Однако неопределенность в этом вопросе, скорее всего, сохранится до Петербургского международного экономического форума в июне.
Неблагоприятно на рынок повлияло сочетание дорожающего рубля, который укрепился до максимума за четыре месяца, и дешевеющей нефти. Накануне курс доллара впервые с 1 февраля упал ниже ₽90, а евро впервые с 8 мая опустился ниже ₽98.
Индекс Мосбиржи обновил двухнедельный минимум, приблизившись к месячному, который способен выступить серьезной поддержкой, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Этот уровень может по меньшей мере притормозить снижение рынка. Эксперт не исключает возобновления роста российского рынка при улучшении даже одного из ключевых факторов или появлении какого-то нового заметного позитива.
По мнению эксперта «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, рынок акций удержится от сильного снижения благодаря реинвестированию дивидендов ЛУКОЙЛа, которые начали приходить держателям. Поэтому по сумме всех факторов взгляд на индекс Мосбиржи сейчас нейтральный.
Акции Московской биржи
22 мая Мосбиржа опубликует отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что площадка покажет рост чистой прибыли на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до ₽19,6 млрд.
В банке считают, что росту прибыли банка способствовали повышение ставки ЦБ и рост торговой активности. Они позитивно влияли как на чистый процентный доход (+49%), так и на комиссионный доход (+46%).
В то же время позитивные факторы нивелируются ростом операционных расходов (+81%), прежде всего — затрат на персонал и маркетинг, прогнозируют в Альфа-Банке.
Аналитик телеграм-канала «Мои Инвестиции» Светлана Асланова ожидает увеличения чистой прибыли Мосбиржи на 34%, до ₽19,2 млрд — за счет роста совокупного операционного дохода на 47% и несмотря на увеличение операционных расходов на 89%.
Эксперт прогнозирует сохранение сильной динамики комиссионного дохода (+47%) на фоне сильной динамики объемов торгов. В первом квартале 2024 года объем торгов на площадке увеличился на 27% за счет сегментов фондового рынка (+81%), валютного рынка (+41%) и денежного рынка (+17%).
В «Моих Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции Мосбиржи на фоне благоприятной конъюнктуры. По мнению аналитиков, в текущем году чистая прибыль Мосбиржи может обновить рекордные максимумы прошлого года, прибавив по итогам года 5%, до ₽64 млрд.
При этом ближайшим триггером для акций площадки может стать одобрение дивидендов на повторном собрании акционеров, которое состоится 31 мая. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды в размере ₽17,35 на акцию.
Российская валюта
На валютном рынке рубль заметно укрепился на торгах 21 мая, несмотря на снижение нефтяных котировок. Курс доллара США впервые с первого февраля опустился ниже отметки ₽90. Однако день пара доллар/рубль закрыла выше этой отметки — на уровне ₽90,0875.
«На стороне рубля выступают данные по текущему счету платежного баланса за первые четыре месяца года и потенциальные продажи валюты экспортерами под предстоящие выплаты дивидендов», — отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Компании-экспортеры в этот раз достаточно активны на площадке. Предложение валюты на рынке становится шире, что способствует укреплению позиций рубля, — пишет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
Эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции» связывают снижение пары USD/RUB как с общим ослаблением доллара на мировых рынках, так и с отложенным эффектом от крупного профицита торгового баланса РФ в марте — $18,8 млрд, что является максимумом с января 2022 года.
При этом рубль укрепляется вопреки снижению цен на нефть: котировки Brent с середины апреля потеряли 10,7% и на 8:30 мск 22 мая фьючерсы на этот сорт торовались на уровне $82,23 за баррель.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова связывает укрепление рубля с продлением действия указа по обязательной продаже валютной выручки на год, до апреля 2025 года, а также с сохранением ключевой ставки ЦБ на уровне 16%. «Указанные факторы при прочих равных позволяют ожидать достаточно стабильного рубля в том числе во втором полугодии», — считает эксперт. По ее мнению, летом 2024 года рубль может быть склонен к сдержанному укреплению и даже стремиться к максимумам текущего года ₽87,37 за доллар.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 мая.
Marriott International. Дивиденды на каждую акцию — $0,63. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 0,26%.
3 М. Дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 12 июня. Доходность — 0,68%.
Корпоративные события
«Норникель». «Башнефть», ОВК, «Евротранс», «Красный октябрь», «Южный Кузбасс», СМЗ, ДЗРД: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Интер РАО»: ГОСА по дивидендам за 2023 год. ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽0,325999 на акцию.
«Мать и Дитя» — последний день торгов депозитарными расписками в режиме Т+1 перед приостановкой в связи с редомициляцией и конвертацией расписок в акции.
До открытия рынка в США.
Московская биржа: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
Target: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — $2,06, выручка — $24,52 млрд.
После закрытия рынка в США.
NVIDIA: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года. EPS — $5,58, выручка — $24,51 млрд.
Другие важные события.
Росстат опубликует данные по недельной инфляции.
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26246.
Великобритания: индекс цен производителей, апрель — 09:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:05 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке, апрель — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Россия: индекс цен производителей, апрель — 19:00 мск.
США: публикация протокола заседания ФРС — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 428,38 (-1,15%).
Индекс РТС: 1 199,26 (-0,4%).
S&P 500: 5321,41 (+0,25%).
Dow Jones Industrial Average: 39 872,99 (+0,17%).
NASDAQ Composite: 16 832,62 (+0,22%).