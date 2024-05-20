Силуанов объяснил рост налогов для граждан необходимостью повысить пенсии

Подумать о повышении налогов и переходе к прогрессивной шкале в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. В марте он заявил, что общество готово к такому решению. По данным Bloomberg, предварительно власти готовы повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, получающих от 83,3 тысячи рублей в месяц до вычета налогов (более миллиона рублей в год), а до 20 процентов — для тех, кто получает более 417 тысяч рублей.