Силуанов объяснил рост налогов для граждан необходимостью повысить пенсии

Рост налогов для граждан необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, профинансировать новые национальные проекты, строительство жилья и дорог, а также оплатить решение других «важнейших для общества проблем».
Выступая на заседании экспертного совета думского комитета по бюджету и налогам, глава Минфина выразил уверенность, что граждане, в том числе те, кому придется платить больше, смогут увидеть, на что пойдут собранные с них средства. Коснувшись отдельно нацпроектов, чиновник выделил такие, как «Семья», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь».
По его словам, целью изменений является сокращение неравенства. Министр подчеркнул, что повышение налогов коснется только граждан с высокими доходами, однако какой размер получаемых средств подразумевается под таким статусом, он не уточнил. Параметры изменения ставок для разных категорий граждан пока дорабатываются.
Подумать о повышении налогов и переходе к прогрессивной шкале в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. В марте он заявил, что общество готово к такому решению. По данным Bloomberg, предварительно власти готовы повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, получающих от 83,3 тысячи рублей в месяц до вычета налогов (более миллиона рублей в год), а до 20 процентов — для тех, кто получает более 417 тысяч рублей.
В России прогрессивная шкала налогообложения действовала с 1992-го до 2001 года. Позднее она была переведена в плоскую форму в размере 13 процентов, но теперь в правительстве готовы вернуться к практике 1990-х годов.