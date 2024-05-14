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Можно ли требовать компенсацию, если зарплату не выплатили вовремя

Заработную плату должны выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. Даты выплаты указываются в Правилах внутреннего трудового распорядка организации, коллективном или трудовом договоре. Но что делать, если вам не выплатили зарплату вовремя, рассказала советник практики трудового права МКА «Аронов и Партнеры» Ирина Белицкая.

Источник: Freepik

Как подчеркивает эксперт, работодатель не может выплачивать зарплату реже, чем установлено законом, даже если работник напишет заявление с просьбой выплачивать ему заработную плату 1 раз в месяц.

«Если работодатель задерживает выплату зарплаты либо оплату отпуска, выплаты при увольнении или другие выплаты, работник получает право на денежную компенсацию. Ее размер не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от фактически не выплаченной вовремя суммы с учетом НДФЛ и других удержаний (ст. 236 ТК РФ)», — разъясняет эксперт.

Право на получение денежной компенсации возникает у работника не только в случае полной невыплаты причитающейся суммы, но и при неполной выплате зарплаты. В этом случае, по словам юриста, компенсация также будет исчислена исходя из фактической суммы задолженности.

Начисление денежной компенсации происходит за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета включительно.

Сейчас размер ключевой ставки ЦБ — 16%, поэтому если кто-то будет претендовать на денежную компенсацию за задержку заработной платы, ее расчет будет произведен по формуле: Денежная компенсация = Сумма невыплаты х 16% х 1/150 х Количество дней задержки выплаты, разъяснила специалист.

В локальном нормативном акте, в коллективном договоре или даже в трудовом договоре может быть предусмотрен более высокий размер компенсации за задержку заработной платы.

«Выплатить компенсацию работодатель обязан при любой причине задержки, и даже при отсутствии вины — например, если банк не зачислил средства на лицевой счет работника», — предупреждает юрист.

Для получения компенсации работник вправе обратиться с заявлением к работодателю либо с жалобой в Государственную инспекцию труда.

Также работник может обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм. При этом не имеет значения, работает ли в это время работник в той же организации или уже успел уволиться.

Невыплата денежной компенсации за задержку выплаты зарплаты для работодателя может привести к таким же последствиям, как и невыплата самой заработной платы — к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».