Можно ли требовать компенсацию, если зарплату не выплатили вовремя

Как подчеркивает эксперт, работодатель не может выплачивать зарплату реже, чем установлено законом, даже если работник напишет заявление с просьбой выплачивать ему заработную плату 1 раз в месяц.
«Если работодатель задерживает выплату зарплаты либо оплату отпуска, выплаты при увольнении или другие выплаты, работник получает право на денежную компенсацию. Ее размер не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от фактически не выплаченной вовремя суммы с учетом НДФЛ и других удержаний (ст. 236 ТК РФ)», — разъясняет эксперт.
Право на получение денежной компенсации возникает у работника не только в случае полной невыплаты причитающейся суммы, но и при неполной выплате зарплаты. В этом случае, по словам юриста, компенсация также будет исчислена исходя из фактической суммы задолженности.
Начисление денежной компенсации происходит за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета включительно.
Сейчас размер ключевой ставки ЦБ — 16%, поэтому если кто-то будет претендовать на денежную компенсацию за задержку заработной платы, ее расчет будет произведен по формуле: Денежная компенсация = Сумма невыплаты х 16% х 1/150 х Количество дней задержки выплаты, разъяснила специалист.
В локальном нормативном акте, в коллективном договоре или даже в трудовом договоре может быть предусмотрен более высокий размер компенсации за задержку заработной платы.
«Выплатить компенсацию работодатель обязан при любой причине задержки, и даже при отсутствии вины — например, если банк не зачислил средства на лицевой счет работника», — предупреждает юрист.
Для получения компенсации работник вправе обратиться с заявлением к работодателю либо с жалобой в Государственную инспекцию труда.
Также работник может обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм. При этом не имеет значения, работает ли в это время работник в той же организации или уже успел уволиться.
Невыплата денежной компенсации за задержку выплаты зарплаты для работодателя может привести к таким же последствиям, как и невыплата самой заработной платы — к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
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