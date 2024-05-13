Суд приостановил иностранное участие во владении Альфа-банком по заявлению Минфина

Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с соответствующими заявлениями 24 апреля. В ведомстве отметили, что сейчас «АБ Холдинг» и «ЮНС Холдинг» контролируются зарубежными холдинговыми структурами, которые своими действиями (бездействием) в условиях антироссийских санкций препятствуют деятельности Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Близкий к «АБ Холдингу» источник объяснил Forbes, что заявление в арбитраж — вариант более удобной редомициляции (смены юридической прописки). «Это в интересах акционеров», — уточнил другой близкий к холдингу источник.