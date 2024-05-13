Суд приостановил иностранное участие во владении Альфа-банком по заявлению Минфина

Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые заявления Минфина России о приостановлении иностранного участия в «АБ Холдинге», который владеет Альфа-банком, и в «ЮНС-Холдинге», владеющем «АльфаСтрахованием».
«Иск удовлетворить полностью», — следует из информации о принятых судебных актах и по заявлению в отношении «АБ Холдинга» и по заявлению в отношении «ЮНС-Холдинга».
Решение принято 13 мая. С этого дня кипрские ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited не смогут принимать участие в управлении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг», распоряжаться акциями (долями) в их уставных капиталах и получать дивиденды (прибыль) по ним, подчеркнула пресс-служба Минфина. Это позволит устранить препятствия для деятельности Альфа-банка и «АльфаСтрахования» в России, подчеркнули в ведомстве.
Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с соответствующими заявлениями 24 апреля. В ведомстве отметили, что сейчас «АБ Холдинг» и «ЮНС Холдинг» контролируются зарубежными холдинговыми структурами, которые своими действиями (бездействием) в условиях антироссийских санкций препятствуют деятельности Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Близкий к «АБ Холдингу» источник объяснил Forbes, что заявление в арбитраж — вариант более удобной редомициляции (смены юридической прописки). «Это в интересах акционеров», — уточнил другой близкий к холдингу источник.
«АБ Холдинг» и «ЮНС Холдинг» входят в утвержденный правительством в начале марта перечень экономически значимых организаций. Их конечными владельцами являются зарубежные структуры из «недружественных» стран. Как указывало правительство, для реализации права на переход в российскую юрисдикцию компании должны от имени уполномоченного органа (Минфина, Минпромторга или Минэнерго) подать в арбитражный суд заявление о приостановке «осуществления корпоративных прав» иностранной холдинговой компанией. Это упрощает процедуру корпоративного переезда из иностранной юрисдикции.
В марте 2023 года Financial Times сообщила о готовности миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена продать свои доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову. По последним открытым данным, долями в Альфа-банке Фридману, Авену и Косогову через люксембургскую ABH Holdings S.A. принадлежало 32,9%, 12,4% и 41% соответственно. Люксембургская ABH Holdings S.A. контролировала кипрскую ABH Financial Limited, а та — «АБ Холдинг», финальное звено в цепочке владения Альфа-банком.