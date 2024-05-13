Самая крупная интеграция российских банков: что ждет клиентов после слияния «Открытия» и ВТБ

Если в целом говорить о переходе розничных клиентов из одного банка в другой, то он начался в четвертом квартале 2023 года с перевода на обслуживание кредитов наличными в ВТБ. На сегодняшний день мы уже перевели более половины портфеля потребительских кредитов. В мае мы предложим клиентам универсальный для всех продуктов, простой и удобный путь для перехода в ВТБ. В интернет-банке и мобильном приложении «Открытия» клиенты банка начнут получать персональные уведомления о переходе в ВТБ с предложением лучших продуктов и сервисов ВТБ. В несколько кликов можно будет согласиться на переход и, подтвердив необходимые документы, сразу же получить новый счет в ВТБ и доступ в ВТБ Онлайн, перевести деньги из «Открытия» в ВТБ. В офис идти не придется. Тем, у кого на руках есть дебетовая карта «Открытия», не нужно будет ее перевыпускать, она будет автоматически перепривязана к счету в ВТБ. Владельцам кредитных карт будет предложено рефинансирование.