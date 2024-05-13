Самая крупная интеграция российских банков: что ждет клиентов после слияния «Открытия» и ВТБ

Об этом мы поговорили с заместителем президента — председателя правления банка «Открытие» Юрием Андресовым.
— Юрий Николаевич, насколько значимо это объединение для всей российской банковской системы?
— Таких крупных интеграций в российской банковской системе еще не было, и задачи такого масштаба еще не решались. Мы ведь говорим о банках из первой десятки. Из банка «Открытие» в ВТБ должны будут перейти миллионы розничных клиентов. Чтобы был понятен масштаб: их количество сопоставимо с населением Грузии. Это сложный проект и серьезный управленческий вызов: мы переводим работающий бизнес, причем работающий на максимальных оборотах. Параллельно с подготовкой к объединению банк продолжал выполнять задачи по росту корпоративных показателей. И в годовой отчетности мы показали очень хорошие результаты.
— Что уже сделано на пути к интеграции и что ждет клиентов дальше?
— Процесс объединения был запущен в начале прошлого года. Он начался с того, что была создана единая банкоматная сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ. И мы видим, как за год совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос в три раза. В начале 2024 года мы назначили единых бизнес-лидеров, и стартовал активный перевод сотрудников «Открытия» в ВТБ — одним днем из одного банка в другой было переведено почти 3 тысячи человек.
С января 2024 года наши клиенты получили доступ к новым продуктам: это кредитные и дебетовые карты, ипотека, вклады и автокредиты. Например, появились такие интересные продукты, как вклад «Хороший». По нему действует повышенная ставка, и к тому же в день закрытия вклада клиент может автоматически перевести все свои средства с этого депозита, включая проценты, на счет ВТБ. Никаких дополнительных действий для этого предпринимать не придется.
Если в целом говорить о переходе розничных клиентов из одного банка в другой, то он начался в четвертом квартале 2023 года с перевода на обслуживание кредитов наличными в ВТБ. На сегодняшний день мы уже перевели более половины портфеля потребительских кредитов. В мае мы предложим клиентам универсальный для всех продуктов, простой и удобный путь для перехода в ВТБ. В интернет-банке и мобильном приложении «Открытия» клиенты банка начнут получать персональные уведомления о переходе в ВТБ с предложением лучших продуктов и сервисов ВТБ. В несколько кликов можно будет согласиться на переход и, подтвердив необходимые документы, сразу же получить новый счет в ВТБ и доступ в ВТБ Онлайн, перевести деньги из «Открытия» в ВТБ. В офис идти не придется. Тем, у кого на руках есть дебетовая карта «Открытия», не нужно будет ее перевыпускать, она будет автоматически перепривязана к счету в ВТБ. Владельцам кредитных карт будет предложено рефинансирование.
— А всем ли клиентам необходимо совершать переход из одного банка в другой?
— Для клиентов с кредитами этот переход важен, ведь им необходимо продолжать обслуживать свои обязательства. Поэтому нам нужно в достаточно короткий срок открыть заемщикам счет в ВТБ для дальнейших платежей по кредитам. Все условия по действующим договорам, все процентные ставки останутся неизменными.
Что касается клиентов с другими продуктами, то мы считаем, что им переход позволит пользоваться более широкой линейкой сервисов и продуктов второго крупнейшего банка страны с филиальной сетью в странах СНГ и других государств.
В процессе интеграции мы берем все лучшее, что есть у обоих банков. Не случайно наш интеграционный слоган звучит как «вместе выгоднее».
— Какие новые продукты будут доступны клиентам после перехода?
— У ВТБ более широкая линейка продуктов, в том числе по ипотеке. В первую очередь это касается таких адресных и государственных программ, как ипотека для семей с детьми, IT-ипотека, арктическая ипотека, дальневосточная и военная ипотека. ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате. Вся процедура проходит дистанционно, и клиенту не нужно собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать офисы банка и налоговой службы. Наряду с этим ВТБ предлагает особые условия по продуктам для клиентов, получающих пенсии, а также за свой счет страхует их от любых мошеннических операций со счетом и картой. В 2023 году ВТБ первым в России запустил для клиентов перевод пенсии на карту банка по телефону. Это особенно может пригодиться жителям малых населенных пунктов, в которых нет банковских отделений, а также маломобильным клиентам.
Клиентам также будет доступен сервис «Социальный калькулятор». Он позволяет разобраться в перечне мер господдержки и определяет положенные детские выплаты для семей. При этом сервис дает оформить ряд из них с автоматическим заполнением реквизитов и подбирает подходящие госуслуги. По итогам прошлого года более 500 тысяч клиентов воспользовались им, с его помощью каждый десятый клиент оформил себе социальные пособия.
Еще один популярный продукт в линейке ВТБ — «Карта жителя». С ее помощью можно проводить не только ежедневные платежи и переводы, но и оплачивать проезд в транспорте и получать социальные услуги и льготы. К концу года число таких карт достигнет 1 миллиона.
— Продолжат ли работать какие-то сервисы, которые были доступны клиентам в «Открытии»?
— С 1 мая ВТБ вернул прямое начисление рублей по своей программе лояльности и отказался от начисления бонусов — это важный шаг навстречу клиентам, которые привыкли получать кешбэк в рублях. К тому же в линейке банка появятся наиболее востребованные нашими клиентами кобрендовые карты. Ну и, конечно, мы сохраним большую часть наших офисов. Да, вывески и бренд поменяются, но привычные локации останутся.
— Как будет обеспечиваться безопасность средств клиентов при переходе из одного банка в другой?
— Переход из одного банка в другой будет доступен только в авторизованной зоне — интернет- банке или мобильном приложении «Открытия». Либо в офисе — при личном присутствии. Перевод клиентов и их денежных средств в ВТБ пройдет в полностью защищенных каналах. И мы гарантируем сохранность персональных данных и выполнение всех инструкций, полученных от клиента в процессе перехода.
Подводя итог, хочу отметить, что чуть больше чем за год объединенной командой ВТБ и «Открытия» проделана огромная работа. Не дожидаясь смены вывесок, клиентам уже предлагаются не просто аналогичные, но и более выгодные продукты. Хочу заверить каждого клиента «Открытия»: в ВТБ вас ждут и готовы предложить инновационный, удобный и высокотехнологичный сервис.