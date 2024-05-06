Кредитование в торговых точках снижается пятый месяц

Процентные ставки по таким продуктам, как правило, выше, чем по потребительским кредитам, но ниже, чем по кредитным картам. Переплата может быть еще больше при оформлении через микрофинансовую организацию. Но если смотреть на статистику, то банки и граждане предпочитают увеличивать срок кредита в условиях высоких ставок: хоть ежемесячный платеж станет меньше в таком случае, покупка обойдется в итоге дороже.