Кредитование в торговых точках снижается пятый месяц

В январе-марте россияне оформили 1,34 млн pos-кредитов почти на 97 млрд руб. В сравнении с четвертым кварталом прошлого года число выдач сократилось на 23%, а объемы — на 19%. При этом средний срок кредитования вырос на 2 месяца, до 20. Увеличился и средний размер кредита за квартал, на 6% — с 68 до 72 тыс. руб.
Как рассказал «РГ» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, такое падение выдач в первом квартале закономерно. Связано это и с сезонным фактором. «Конец года традиционно — время повышенной потребительской активности в преддверии праздников, — объясняет эксперт. — Динамика выдач первых месяцев 2024 года не кажется заметно негативной и в целом более-менее коррелирует с показателями аналогичного периода предыдущего года».
Показатели объемов pos-кредитования в марте этого года, если сравнивать с мартом прошлого, снизились незначительно. «В марте было выдано 445,81 тыс. pos-кредитов на 29,98 млрд руб», — говорят в ОКБ. В годовом же отношении количество выданных pos-кредитов сократилось на 20%, но объемы — всего на 1%. Средний срок же существенно вырос — с 13 до 21 месяцев, до рекордных за последние пять лет значений. Средний чек — с 54 до 67 тыс. руб.
По словам Полухина, на замедление кредитования в данном сегменте, как и в целом на розничное кредитование, оказывают влияние меры регулятора по сдерживанию высокорисковых выдач. «Рост ключевой (ставки, — прим. “РГ”) сейчас фактически уже учтен в уровне ставок и вряд ли оказывает дополнительное влияние на динамику сегмента», — говорит эксперт из АКРА.
Процентные ставки по таким продуктам, как правило, выше, чем по потребительским кредитам, но ниже, чем по кредитным картам. Переплата может быть еще больше при оформлении через микрофинансовую организацию. Но если смотреть на статистику, то банки и граждане предпочитают увеличивать срок кредита в условиях высоких ставок: хоть ежемесячный платеж станет меньше в таком случае, покупка обойдется в итоге дороже.
Pos-кредиты (point of sale, или точка продаж, — прим. «РГ») часто оформляют в магазинах электроники, салонах мебели и на маркетплейсах — без визита в банк.
«Также не исключено влияние активного развития сервисов рассрочки и bnpl (сервисов оплаты частями без переплаты, — прим “РГ”) и смещения потребительского спроса в сторону онлайн маркетплейсов», — полагает Полухин. Как ранее отмечали в Frank RG, сервисы оплаты частями напрямую пока не конкурирует с pos-кредитами или картами рассрочки: они занимают сегмент скорее недорогих покупок — до 10 тыс. руб. Но расширение партнеров и позитивный опыт использования в дальнейшем могут действительно увеличить средний чек и конкуренцию.
Для клиентов pos-кредиты интересны удобством получения кредитного продукта сразу в торговой точке или онлайн-магазине. «В этой части bnpl как раз видится его прямым конкурентом», — добавил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. При этом рынок pos-кредитования сам по себе достаточно концентрированный с точки зрения предложения, говорит Полухин. Изменение условий одним из ведущих игроков может существенно влиять на общую динамику.
Прошлый год стал рекордным для pos-сегмента. Выдачи таких кредитов достигли почти 500 млрд руб., поднявшись на 41% по сравнению с 2022-м. Доля онлайн-выдач также значительно выросла — с 43 до 52%, отмечают в Frank RG. Но в структуре розничных потребительских кредитов они занимают небольшую долю — всего 2,4%. С 2016 года она снизилась на 1,4 процентных пункта.