Фитнес-клубы страны столкнулись с необычной кадровой проблемой

«Многие фитнес-клубы кроме штатного тренерского состава привлекают тренеров-самозанятых и ИП, ведь такие формы предпринимательства абсолютно прозрачны для всех сторон. Но далеки от прозрачности для налоговой инспекции, которая может усмотреть подмену трудовых отношений договорами гражданско-правового характера (ГПХ) с целью не платить НДФЛ и страховые взносы. Чтобы выявить уклонение от уплаты налогов и взносов, инспекторы исследуют отношения между теми, кто является “сотрудниками”, а кто “подрядчиками”, — сказала Елена Силина.