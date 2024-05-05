Фитнес-клубы страны столкнулись с необычной кадровой проблемой

По мнению гендиректора сети фитнес-клубов «СССР» Сергея Савина, рост в отрасли связан с сезонностью и проведением мероприятий с целью вовлечь больше занимающихся. Хотя генеральный директор бренда XFIT Ирина Туманова со своей стороны заявила о замедлении активности в апреле 2024 года: трафик новых клиентов упал на 15 процентов по сравнению с мартом, продажи клубных карт — на 5.
Представители отрасли рассказали о проблемах, с которыми столкнулись сегодня. «Несмотря на то, что средние показатели по России идут с плюсом год к году, все отраслевики говорят о повышении стоимости аренды и коммунальных услуг, что в конечном счете влияет на маржинальность бизнеса», — говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Руководитель сети «Атлетика» из Калининграда Ника Кагановская также отметила рост расходов на клининг. В сети пытаются оптимизировать зоны в клубе, организуют помещения-трансформеры, исключают убыточные для клуба направления. «По статистике на майские праздники присутствует некоторый спад посещаемости на 15−20 процентов, сильно это не влияет на общую картину, так как большой процент граждан в качестве отдыха выбирает активный отдых и занятия спортом», — считает руководитель сети. Слова всех экспертов приводятся в сообщении Национального фитнес-сообщества.
Еще одна проблема, с которой столкнулась российская фитнес-отрасль, — оформления кадров из числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей, пояснила Елена Силина. Она уточнила, что территориальные управления ФНС усилили контроль за организациями, работающими с тренерами-самозанятыми и ИП.
«Многие фитнес-клубы кроме штатного тренерского состава привлекают тренеров-самозанятых и ИП, ведь такие формы предпринимательства абсолютно прозрачны для всех сторон. Но далеки от прозрачности для налоговой инспекции, которая может усмотреть подмену трудовых отношений договорами гражданско-правового характера (ГПХ) с целью не платить НДФЛ и страховые взносы. Чтобы выявить уклонение от уплаты налогов и взносов, инспекторы исследуют отношения между теми, кто является “сотрудниками”, а кто “подрядчиками”, — сказала Елена Силина.
Она добавила, что такое сотрудничество для налоговой инспекции выглядит как трудовые отношения, «прикрытые» договорами ГПХ, и если инспектор это выявит, то последует их переквалификация в трудовые договоры, для организаций это грозит доначислением НДФЛ, страховых взносов и штрафом. «В связи с этим Национальное фитнес-сообщество формирует юридическое заключение по данному вопросу для последующего направления в федеральные органы власти», — отметила Силина.