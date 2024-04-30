«Деньги сразу»: помогут ли россиянам дешевые займы до зарплаты

Микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы «до зарплаты», в 2023 году увеличили выдачу на 30% до 1 трлн рублей, сообщается в обзоре ЦБ РФ, опубликованном в апреле текущего года. В основном это микрокредиты на сумму до 30 тыс. рублей на срок несколько недель. Из них на займы «до зарплаты» PDL (Pay Day Loans с единоразовым погашением) приходилось 34% портфеля МФО (годом ранее — 38%), на займы IL (Installment Loan с погашением в рассрочку) — 46% (годом ранее — 41%), на займы POS (в торговой точке под покупку товара) — 10% (годом ранее — 12%). Средние размеры PDL-займа составила 9 тыс. рублей за год, IL — 12 тыс. рублей. Доля займов с просрочкой более 90 дней в общем портфеле микрозаймов достигла 33%.
В прошлом году доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем «до зарплаты».
Кто занимает
На рынке микрозаймов около 10% приходится на малый бизнес, индивидуальных предпринимателей. В основном у микрокредиторов в долг берут до зарплаты россияне, не связанные с бизнесом. По данным Национального бюро кредитных историй, россияне в 2023 году взяли рекордное количество займов «до зарплаты» — 35 млн. Это на 12,25% больше, чем в 2022 году. Рекорд обновился третий год подряд — после исторического максимума 31,1 млн займов в 2022 году, 28,62 млн — в 2021 году.
Безграничные проценты
Бизнес-модель МФО — также проста, как и 20−30 лет назад, когда все стены в российских городах были обклеены объявлениями о быстром кредите без оформления. МФО получают деньги своих учредителей или привлекают кредиты в банках и выдают их в виде микрозаймов под проценты, которые в 10 раз больше, чем, если бы брать в банке напрямую. «Основными источниками привлечения средств для МФО были банковские кредиты и вложения в капитал от учредителей», — поясняет ЦБ РФ источники пополнения капитала микрокредиторов в прошлом году.
В 2023 году показатель по краткосрочным займам PDL составил 286% (на него пришлось 35% выдач). В среднесрочных сегментах IL от 31 до 180 дней до 30 тыс. руб. ставки были сравнимы со ставками PDL и находились в диапазоне 278−283% (составили 25% выдач), сообщается в обзоре ЦБ РФ.
По закону максимальные предельные ставки по потребительским кредитам — полная стоимость потребительского кредита (ПСК) — не должны превышать 292% годовых или более чем на треть превышать ставки, которые ежеквартально рассчитывает ЦБ РФ для таких займов. Но регулятор отменил с 16 августа по 31 декабря 2023 года ограничения по ПСК, включая микрозаймы. Это повлияло на рост прибыли микрокредиторов, которые неплохо заработали в прошлом году на заядлых должниках.
Чистая прибыль микрофинансовых компаний за 2023 год подскочила сразу на 40% до 57 млрд рублей, подсчитал Цб РФ. Доля должников МФО с повторными займами составляет около 83%. Это максимум с ковидного 2020 года.
Прибыль МФО продолжит рост и в текущем году благодаря новому решению регулятора о продлении отмены ПСК. По решению Совета директоров Банка России вновь отменяется предел ПСК с 1 апреля по 30 июня 2024 года, включая микрозаймы.
Быстрые займы найдут клиента
Граждан, берущих небольшой заем с минимальным оформлением, не смущают высокие проценты — доля таких людей, желающих быстро и легко получить небольшую сумму денег, не снижается с годами. Это примерно 10% от всех заемщиков-физлиц, по данным кредитных бюро. Как правило, среди них преобладают люди с невысокими доходами, которым отказывают в банках в выдаче кредитов.
Если Госдума примет закон об ограничении стоимости микрозаймов до 100% годовых, то сократится количество просроченной задолженности по микрозаймам, считает Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.
Она назвала микрозаймы дорогими и это одна из причин роста долгов. «Многие граждане при оформлении не понимают всей финансовой нагрузки по микрозайму и поэтому рост просроченной задолженности растет», — пояснила экономист.
По ее мнению, для сокращения количества таких займов необходимо детальное регулирование и проверка каждого заёмщика — пока данные механизмы не будут функционировать, вероятнее всего будет рост числа микрозаймов.
В июле 2023 года президент РФ подписал закон о снижении предельной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день или их предельной стоимости с 365% до 292%. А теперь предлагается снизить их ПСК и до 100%.
По мнению Юлии Коваленко, даже в этом случае говорить о сокращении закредитованности граждан в сфере микрозаймов рано. Наоборот при сокращении стоимости возможно привлечение новых заемщиков.
Говоря про микрокредиты, полезны они или нет, экономист назвала несколько факторов при их выборе — для какой цели они берутся и на какой срок. «Иногда будет выгоднее открыть кредитную карту на определённое количество дней без процентов, чем пойти в микрокредитную организацию», — считает она.
Банк России последние годы повышает требования к выдаче потребительских кредитов, включая микрозаймы, напомнила эксперт. Гражданам с большой долговой нагрузкой сложнее получить такие ссуды. «Полностью отказаться от микрокредитов невозможно, но сокращение использование микрокредитов может быть эффективной мерой для защиты граждан от необдуманных покупок и займов», — полагает экономист.
По мнению партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, микрофинансовые организации занимают важное место на рынке кредитования, предоставляя займы тем, кому отказывают банки из-за невысоких сумм и высоких рисков.
«Повышенные риски и себестоимость кредитования в МФО компенсируются высокими процентами по займам», — отметил он.
Ранее введенные ограничения ПСК не приводили к снижению объема выданных займов, напомнил эксперт. «Данные Центрального банка РФ показывают, что с 2019 года объем выданных микрозаймов увеличивался примерно на 30−35% ежегодно», — отметил он.
По мнению Дениса Тарадова, вместо ограничений ставок стоит уделять внимание финансовой грамотности. «Образованные потребители принимают более осознанные решения и могут выбирать более выгодные варианты кредитования, исходя из своих потребностей и возможностей», — отметил экономист.
Помимо этого, по его мнению, стоит рассмотреть увеличение доступности банковских кредитов для широких слоев населения, включая разработку специальных программ и улучшение кредитной истории.
«Такой подход способствует более устойчивому и сбалансированному развитию финансового рынка», — подчеркнул Денис Тарадов.
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