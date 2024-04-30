«Деньги сразу»: помогут ли россиянам дешевые займы до зарплаты

Бизнес-модель МФО — также проста, как и 20−30 лет назад, когда все стены в российских городах были обклеены объявлениями о быстром кредите без оформления. МФО получают деньги своих учредителей или привлекают кредиты в банках и выдают их в виде микрозаймов под проценты, которые в 10 раз больше, чем, если бы брать в банке напрямую. «Основными источниками привлечения средств для МФО были банковские кредиты и вложения в капитал от учредителей», — поясняет ЦБ РФ источники пополнения капитала микрокредиторов в прошлом году.