Cтала известна судьба долгосрочных накоплений при смерти участника программы

Представители ЦБ отметили, что независимо от возраста участника эффективнее всего участвовать в ПДС вплоть до истечения 15 лет действия договора или достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (в зависимости от того, что наступит ранее). Тогда участник программы получит все преимущества: софинансирование со стороны государства в течение первых трех лет после уплаты первого взноса, ежегодный налоговый вычет, а также инвестиционную доходность, которая может быть выше в сравнении с обычным банковским вкладом. За последние семь лет накопленный размер инфляции в России составил 46,6%, а средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов (операторы ПДС) за указанный период — 48,4%.