Оптовые цены на баранину выросли за год на 30−40%

Но главным фактором, последние три года подогревающим рост цен на российском рынке, стало увеличение поставок баранины на экспорт, причем как в «живке» так и в виде туш и полутуш, продолжает Лащенко. Основной покупатель баранины в полутушах — Иран, который в 2023 году увеличил объемы закупок в 10 раз, «а это 90% от всего российского экспорта». Живых овец у России, по словам Лащенко, покупает в первую очередь Азербайджан, который в 2023 году увеличил объемы закупок в шесть раз. В прошлом году Иран не закупал у России такого количества мяса, говорит Давлеев. Но в этом году в результате девальвации рубля в России продукт «более-менее дешевый», да и связи между странами укрепились, поэтому закупки увеличились, особенно в марте — накануне завершения священного месяца поста Рамадан, обращает внимание эксперт. Не так много российской баранины уходит на экспорт, и его востребованность в других странах — хороший сигнал для рынка, возражает Юшин. «Экспорт сегодня — символ наращивания производства. Пока его не было, не было и роста производства. Было бы здорово, если бы люди увидели, что, оказывается, на баране можно заработать, и стали больше производить».