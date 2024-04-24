Минфин начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка

«Со стороны иностранных холдинговых компаний (владельцев) указанных экономически значимых организаций в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО “Альфа-Банк” и одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО “АльфаСтрахование”», — говорится в сообщении Минфина в Telegram.
По словам источника «Ъ», близкого к «АБ Холдингу», «это вариант более удобный и простой редомициляции». Собеседник «Ъ» считает, что это происходит в интересах акционеров «АБ Холдинга».
Экономически значимые организации — хозяйственные общества, необходимые для обеспечения экономического суверенитета и безопасности РФ. Для таких организаций упрощен переход в российскую юрисдикцию. Также им разрешено через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В январе президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий ЭЗО не раскрывать информацию о своей деятельности.