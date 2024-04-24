Минфин начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка

Минфин России обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов. Ведомство напомнило, что 1 апреля правительство включило АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Теперь Минфин вправе обращаться в суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении этих компаний.