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Минфин начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка

Минфин России обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов. Ведомство напомнило, что 1 апреля правительство включило АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Теперь Минфин вправе обращаться в суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении этих компаний.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны иностранных холдинговых компаний (владельцев) указанных экономически значимых организаций в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО “Альфа-Банк” и одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО “АльфаСтрахование”», — говорится в сообщении Минфина в Telegram.

По словам источника «Ъ», близкого к «АБ Холдингу», «это вариант более удобный и простой редомициляции». Собеседник «Ъ» считает, что это происходит в интересах акционеров «АБ Холдинга».

Экономически значимые организации — хозяйственные общества, необходимые для обеспечения экономического суверенитета и безопасности РФ. Для таких организаций упрощен переход в российскую юрисдикцию. Также им разрешено через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В январе президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий ЭЗО не раскрывать информацию о своей деятельности.