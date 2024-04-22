Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость

Города с высоким ценами на недвижимость (Москва, Санкт-Петербург и Сочи) оказались в числе отстающих по доходности инвестиций в жилую недвижимость. Скорее всего, это связано с более ранним стартом быстрого роста цен, считают аналитики. В частности, в этих городах цены сильно росли в 2020 году, а в исследуемом временном интервале рост цен был не столь стремительным, как в других городах. Кроме того, высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах.