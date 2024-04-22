Льготных заемщиков предложено избавить от неожиданного налога

Как стало известно «Ъ», Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Думу с предложением доработать законопроект, вносящий изменения к Налоговому кодексу, в том числе в части получения материальной выгоды от экономии процентов по кредиту. Сегодня она рассчитывается как положительная разница двух третей ключевой ставки ЦБ на момент получения выгоды и ставки по кредиту на момент заключения договора. Законопроект для такого расчета предлагает учитывать минимальное из двух значений ключевой ставки — на момент заключения договора или на момент получения материальной выгоды. Норму планируется применять к полученным доходам начиная с 1 января 2024 года. Однако в письме НСФР отмечается, что эти меры не в полной мере решают проблемы налогообложения доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам. «Предлагаемые изменения не учитывают необходимость законодательного закрепления нераспространения норм о материальной выгоде в отношении государственных льготных программ кредитования», — говорится в письме.