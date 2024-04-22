Льготных заемщиков предложено избавить от неожиданного налога

Как стало известно «Ъ», Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Думу с предложением доработать законопроект, вносящий изменения к Налоговому кодексу, в том числе в части получения материальной выгоды от экономии процентов по кредиту. Сегодня она рассчитывается как положительная разница двух третей ключевой ставки ЦБ на момент получения выгоды и ставки по кредиту на момент заключения договора. Законопроект для такого расчета предлагает учитывать минимальное из двух значений ключевой ставки — на момент заключения договора или на момент получения материальной выгоды. Норму планируется применять к полученным доходам начиная с 1 января 2024 года. Однако в письме НСФР отмечается, что эти меры не в полной мере решают проблемы налогообложения доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам. «Предлагаемые изменения не учитывают необходимость законодательного закрепления нераспространения норм о материальной выгоде в отношении государственных льготных программ кредитования», — говорится в письме.
Как пояснил «Ъ» глава НСФР Андрей Емелин, по льготной семейной ипотеке максимальная процентная ставка составляет 6% годовых в течение всего срока действия кредитного договора. С 18 декабря 2023 года значение ключевой ставки установлено ЦБ на уровне 16%, таким образом, две трети значения ключевой ставки составляет 10,67% годовых. Соответственно, при заключении кредитного договора по данной программе у заемщика возникнет доход в виде материальной выгоды.
База для налога в данном случае рассчитывается как разница между суммой процентов, рассчитанной исходя из двух третей ставки ЦБ, и суммой реальных процентных платежей по договору. Ставка НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях составляет 35%.
По подсчетам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, при ключевой ставке 16% и льготной ипотечной ставке 6% сумма НДФЛ, которую придется заплатить заемщику, может составить до 25% от самого кредита.
«Ни кредитор, ни заемщик не имеют возможности влиять ни на размер ключевой ставки, ни на размер процентной ставки за пользование кредитом в рамках государственных целевых льготных программ», — говорит Андрей Емелин. Поэтому НСФР предлагает исключить из налогооблагаемой базы материальную выгоду, полученную от экономии на процентах по кредитам, выданным на условиях программ господдержки, имеющих социальную направленность, с учетом того, что их условия определяются не кредиторами, а законодательством РФ.
В Налоговом кодексе прописаны исключения — норма о материальной выгоде в том числе не распространяется на ипотечные кредиты, если у заемщика есть право на имущественный налоговый вычет, напоминает начальник юридического департамента НСФР Наталья Крючкова. При этом, по ее словам, заемщиков по льготной ипотеке, ранее уже получавших налоговый вычет, достаточно много, и у них возникает налогооблагаемая материальная выгода по льготным кредитам, в том числе полученным в рамках госпрограмм. По ее словам, данная позиция подтверждается в письме Минфина, поэтому НСФР в поправках к законопроекту предложил в принципе исключить материальную выгоду по кредитам, полученным в рамках госпрограмм.
С такой позицией согласны и юристы. Как отмечает партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх, действительно, радикальное увеличение ключевой ставки повлекло дисбаланс в вопросе материальной выгоды от экономии на процентах, поскольку даже по кредитным договорам на стандартных условиях ставка может составлять менее двух третей от ключевой. По его мнению, можно было бы рассмотреть вариант с пересмотром налоговой ставки в отношении материальной выгоды. «35% вводились в свое время прежде всего как инструмент против безвозмездного кредитования организациями сотрудников, на сегодня такая проблема существенно менее актуальна», — говорит он.