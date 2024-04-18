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Какие меры социальной поддержки могут получить ветераны боевых действий

Ветеранам боевых действий положены разные меры социальной поддержки. Какие именно — напомнили в Telegram-канале «Объясняем РФ».

Источник: Российская газета

Во-первых, ветеранам положена ежемесячная денежная выплата. Во-вторых, им положен набор таких социальных услуг, как обеспечение лекарствами и путевками на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородних поездах к месту лечения и обратно.

В третьих — они могут рассчитывать на повышение пенсии на 32% по сравнению с расчетной социальной пенсией.

Также ветеранам предоставляются налоговые льготы, такие как освобождение от налога на имущество на один объект каждого вида, от уплаты земельного налога, есть и региональные льготы на транспортный налог.

Также ветеранам предоставляется 50% компенсация оплаты жилья и взноса на капремонт. Тех, кто встал в очередь на обеспечение жильем по договорам социального найма после 1 января 2005 года, жильем должны обеспечить.