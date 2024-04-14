65 не ждать. Названы профессии, которые зарабатывают пенсию быстрее

Кроме того, рабочими и мастерами на лесозаготовках и лесосплаве; механизаторами на погрузочно-разгрузочных работах в портах; в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности; водителями автобусов, троллейбусов трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых; на судах морского флота рыбной промышленности; в летном составе гражданской авиации, непосредственном управлении и обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. Также спасателями; рабочими и служащими учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; в Государственной противопожарной службе, а также педагогами в учреждениях для детей, врачами, фельдшерами, медсестрами в учреждениях здравоохранения, деятелями культуры (осуществляющие деятельность на сцене и театрально-зрелищных организациях), летчиками-испытателями.