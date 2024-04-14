65 не ждать. Названы профессии, которые зарабатывают пенсию быстрее

Можно выделить две категории профессий: которые дают право на досрочную пенсию и те, которые позволяют за более короткое время обеспечить минимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), рассказала aif.ru профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета при Правительстве РФ Марина Седова.
Право на назначение досрочных страховых пенсий имеют лица, чьи профессии связаны с работами: подземными, с вредными условиями труда в горячих цехах (список № 1); с тяжелыми условиями труда (список 2). В качестве трактористов—машинистов или машинистов строительных, дорожных и погрузочных работ. Также в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью, на железнодорожном транспорте и в метрополитене, водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, рудниках, рудных картеров; в экспедициях, партиях, отрядах на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных работах.
Кроме того, рабочими и мастерами на лесозаготовках и лесосплаве; механизаторами на погрузочно-разгрузочных работах в портах; в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности; водителями автобусов, троллейбусов трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых; на судах морского флота рыбной промышленности; в летном составе гражданской авиации, непосредственном управлении и обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. Также спасателями; рабочими и служащими учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; в Государственной противопожарной службе, а также педагогами в учреждениях для детей, врачами, фельдшерами, медсестрами в учреждениях здравоохранения, деятелями культуры (осуществляющие деятельность на сцене и театрально-зрелищных организациях), летчиками-испытателями.
«Дополнительным условием для назначения досрочной страховой пенсии является наличие стажа по профессиональной деятельности. В настоящее время в этот стаж включается профессиональное обучение и повышение квалификации по данному виду деятельности, служба в армии по призыву и участие в СВО», — отметила Марина Седова.
Для определенных профессиональных категорий (список 1 и 2) периоды соответствующей работы засчитываются в стаж для досрочной пенсии начиная с 2013 года при уплате работодателем страховых взносов по дополнительному тарифу, а после проведения специальной оценки условий труда — наличия на рабочих местах вредного и (или) опасного класса условий труда.
Кроме достижения установленного возраста, минимального страхового стажа или специального профессионального стажа для назначения страховой пенсии по старости необходимым условием является минимальная величина баллов (ИПК), которая с 2025 года будет составлять 30 баллов. Начиная с 2021 года за каждый год можно получить максимальную величину баллов — 10, если ваша зарплата за год соответствует предельной величине базы для расчета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с 2023 года единого страхового взноса).
В 2024 году предельная величина составляет 2 млн 225 тыс. рублей (около 185 тыс. в месяц), в январе 2024 года близкий к такому уровню средней зарплаты, по данным Росстата, наблюдается только в организациях следующих видов экономической деятельности: добыча нефти и газа (ок. 166 тыс.), производство табачных изделий (ок. 153 тыс.), деятельность в области информации и связи (ок. 134 тыс.), финансовая и страховая (ок. 139 тыс.). Следовательно, именно в этих сферах деятельности быстрее всего можно обеспечить минимальную величину баллов (ИПК) для назначения страховой пенсии по старости.
Ранее эксперт Игорь Балынин объяснил, что такое заморозка пенсионных накоплений. По его словам, с 2002 года в рамках обязательного пенсионного страхования существует накопительный компонент, соответственно, часть страховых взносов, уплачиваемых работодателями, перечислялась не только на формирование пенсионных прав для выплаты страховой пенсии, но и на формирование пенсионных накоплений. В разные годы это осуществлялось по разным нормативам, в том числе с учётом дифференциации по годам рождения и полу.