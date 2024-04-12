Какие выплаты пенсионер получит сразу после увольнения

Пожелать уволиться могут и действующие пенсионеры, получавшие пенсию, но продолжавшие работать. Здесь также отсутствуют специальные основания увольнения, а увольнение по общим для всех оснований не имеет особенностей.
Случаи обязательной выплаты выходного пособия для увольняющихся пенсионеров строго закреплены законодательно наравне со всеми другими работниками. Здесь речь идет о сокращении штата или численности, ликвидации работодателя, отказе от переезда в новое место работы, медицинских противопоказаниях, нарушениях при оформлении трудового договора.
«Для этих случаев размеры пособий увольнения аналогичны тем, что выплачивают другим категориям работников», — указывает юрист.
Также Ногайлиева напомнила, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Поэтому после увольнения пенсионер сможет рассчитывать на повышенный размер страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности.
Повышение произведет Социальный фонд России автоматически на второй месяц после месяца увольнения.
Например, пенсионер уволился с работы 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, в СФР поступит информация от работодателя о кадровых изменениях. В мае СФР должен принять решение о выплате пенсии с учетом индексации, а уже в июне пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц — май.
Если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, то новая дата приёма должна быть не ранее второго числа месяца, следующим за месяцем увольнения. Размер пенсии в случае трудоустройства не уменьшится, разъяснила Фатима Ногайлиева.
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