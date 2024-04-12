Какие выплаты пенсионер получит сразу после увольнения

Например, пенсионер уволился с работы 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, в СФР поступит информация от работодателя о кадровых изменениях. В мае СФР должен принять решение о выплате пенсии с учетом индексации, а уже в июне пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц — май.