Эксперты: среди заемщиков с высокой долговой нагрузкой большинство работают на себя

Кроме этого, наблюдается взаимосвязь между финансовой нагрузкой и количеством детей у заемщиков, однако в среднем разница между теми, у кого больше двух детей, минимальна — 0,5 п. п. «Очевидно, что наличие детей всегда влечет за собой дополнительные расходы, но вышеуказанная минимальная разница говорит о том, что после второго ребенка граждане в целом уже эффективнее планируют денежные потоки и управляют своими бюджетами», — отмечают аналитики. При этом разница между заемщиками с одним ребенком и не имеющими детей превышает 5,5 п. п.