Эксперты: среди заемщиков с высокой долговой нагрузкой большинство работают на себя

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Наибольшей долговой нагрузкой среди заемщиков микрофинансовых организаций обладают те, кто работает на себя в статусе ИП или самозанятого, в среднем возраст этой категории заемщиков варьируется от 45 до 54 лет. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
«С точки зрения формы занятости наибольшей финансовой нагрузкой обладают те, кто работает на себя в статусе ИП и самозанятых. В среднем их уровень долговой нагрузки выше на 5,3 п. п. чем у тех, кто работает по найму и на 8,2 п. п. выше, чем у пенсионеров. В разрезе возрастных групп можно выделить категорию 45−54 лет, в среднем показатель в данной группе выше на 4,6 п. п., чем во всех остальных возрастных диапазонах», — говорится в сообщении.
Под финансовой нагрузкой подразумевается отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся долговым обязательствам перед кредиторами к уровню ежемесячного дохода.
Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит поясняет, что работающим на себя часто требуются более серьезные суммы, которые они направляют на нужды своего небольшого бизнеса — пополнение оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов
Согласно исследованию, показатель долговой нагрузки также выше у людей без высшего образования (начальное, неполное среднее, среднее или специальное) — в среднем на 5,2 п. п. относительно тех, кто высшее образование имеет.
Кроме этого, наблюдается взаимосвязь между финансовой нагрузкой и количеством детей у заемщиков, однако в среднем разница между теми, у кого больше двух детей, минимальна — 0,5 п. п. «Очевидно, что наличие детей всегда влечет за собой дополнительные расходы, но вышеуказанная минимальная разница говорит о том, что после второго ребенка граждане в целом уже эффективнее планируют денежные потоки и управляют своими бюджетами», — отмечают аналитики. При этом разница между заемщиками с одним ребенком и не имеющими детей превышает 5,5 п. п.