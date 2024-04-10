Банки РФ оформили более 200 кредитных каникул пострадавшим от паводка

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российские банки получили сотни обращений для оформления кредитных каникул от людей, пострадавших от паводка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Банки уже оформили пострадавшим более 200 кредитных каникул.
«Сейчас большое несчастье в Оренбургской области и мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который был принят в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить. Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать», — сказала она.
Как отмечалось, банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.
Кроме того, ЦБ рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии.
Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека. Регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.