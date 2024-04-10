Банки РФ оформили более 200 кредитных каникул пострадавшим от паводка

«Сейчас большое несчастье в Оренбургской области и мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который был принят в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить. Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать», — сказала она.