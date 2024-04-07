Индианополис
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ожидания инвесторов: отчетность GlobalTrans и новости о редомициляции

Михаил Армяков, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами».

Михаил Армяков
финансист
Источник: РИА "Новости"

Следующая неделя начнется с отчетности компании Globaltrans. Так как в сильных финансовых результатах компании никто практически не сомневается, инвесторы будут ждать более детальной информации о редомициляции эмитента.

Отчетность АФК «Система» привлечет внимание участников рынка, так как этот холдинг является потенциальным поставщиков эмитентов на рынок первичного размещения. Любая информация о планах по выводу на биржу дочерних компаний холдинга будет положительно воспринята инвесторами.

ОПЕК опубликует свой традиционный месячный обзор нефтяного рынка. Данные о соблюдении участниками картеля выделенных квот важны для понимания текущего состояния рынка нефти, но маловероятно, что они смогут повлиять на ситуацию с ценами. Геополитические проблемы являются основой движущей силой цены нефти. Такое положение будет сохраняться.

Выходящие данные о состоянии экономики США дают участникам рынка основания ожидать более позднего начала снижения учетной ставки, чем это предполагалось ранее. Фьючерсы на учетную ставку указывают на 99% вероятность отсутствия изменений ставки на майском заседании FOMC ФРС США. Более того, хотя вероятность снижения ставки на июньском заседании уже давно находится около отметки 58%, резкой выросла вероятность сценария, что ставку вновь не изменят. Такой вариант развития событий теперь имеет 41% вероятность исполнения.

На следующей неделе начнется сезон квартальной отчетности финансового сектора США. Традиционно его откроют крупнейшие финансовые организации JPMorgan Chase и Citigroup.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».