Ожидания инвесторов: отчетность GlobalTrans и новости о редомициляции

Следующая неделя начнется с отчетности компании Globaltrans. Так как в сильных финансовых результатах компании никто практически не сомневается, инвесторы будут ждать более детальной информации о редомициляции эмитента.
Отчетность АФК «Система» привлечет внимание участников рынка, так как этот холдинг является потенциальным поставщиков эмитентов на рынок первичного размещения. Любая информация о планах по выводу на биржу дочерних компаний холдинга будет положительно воспринята инвесторами.
ОПЕК опубликует свой традиционный месячный обзор нефтяного рынка. Данные о соблюдении участниками картеля выделенных квот важны для понимания текущего состояния рынка нефти, но маловероятно, что они смогут повлиять на ситуацию с ценами. Геополитические проблемы являются основой движущей силой цены нефти. Такое положение будет сохраняться.
Выходящие данные о состоянии экономики США дают участникам рынка основания ожидать более позднего начала снижения учетной ставки, чем это предполагалось ранее. Фьючерсы на учетную ставку указывают на 99% вероятность отсутствия изменений ставки на майском заседании FOMC ФРС США. Более того, хотя вероятность снижения ставки на июньском заседании уже давно находится около отметки 58%, резкой выросла вероятность сценария, что ставку вновь не изменят. Такой вариант развития событий теперь имеет 41% вероятность исполнения.
На следующей неделе начнется сезон квартальной отчетности финансового сектора США. Традиционно его откроют крупнейшие финансовые организации JPMorgan Chase и Citigroup.
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