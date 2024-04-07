Ожидания инвесторов: отчетность GlobalTrans и новости о редомициляции

Выходящие данные о состоянии экономики США дают участникам рынка основания ожидать более позднего начала снижения учетной ставки, чем это предполагалось ранее. Фьючерсы на учетную ставку указывают на 99% вероятность отсутствия изменений ставки на майском заседании FOMC ФРС США. Более того, хотя вероятность снижения ставки на июньском заседании уже давно находится около отметки 58%, резкой выросла вероятность сценария, что ставку вновь не изменят. Такой вариант развития событий теперь имеет 41% вероятность исполнения.