Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

«Например, при отсрочке в один год повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка — 10 лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза. Еще один важный момент: если пенсионер самостоятельно не заключал договор с Соцфондом, не отчисляет взносы и нигде официально не работает, то он будет считаться неработающим и его пенсия будет индексироваться ежегодно в размере инфляции», — подчеркнул он.