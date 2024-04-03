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Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей за год, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Источник: Freepik

«К концу 2023 года в России было зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых. И многие опрометчиво думают, что эта категория граждан останется без пенсии. Если россиянин работает по трудовому договору, как ИП, самозанятый или вообще не работает, то он может добровольно вносить взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией. Минимальная сумма взносов для зачета за весь 2024 год в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей — за эту сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент — ред.). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что кроме приобретения коэффициентов, можно также отсрочить выход на пенсию, тогда за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты.

«Например, при отсрочке в один год повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка — 10 лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза. Еще один важный момент: если пенсионер самостоятельно не заключал договор с Соцфондом, не отчисляет взносы и нигде официально не работает, то он будет считаться неработающим и его пенсия будет индексироваться ежегодно в размере инфляции», — подчеркнул он.