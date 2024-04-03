Мишустин назвал в Госдуме принципы изменения налогов

Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась прежней — 13%, а доходы сверх этого уровня облагаются по ставке 15%.