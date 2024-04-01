Шорты по бумагам X5 Group, акции «Европлана», сплит «Норникеля»: дайджест

Запрет на короткие позиции по бумагам X5 Group.
C 1 апреля Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи (открытие коротких позиций, шорт) по распискам X5 Group.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Мосбиржа установила признак запрета коротких продаж по распискам, а также увеличила ставки рыночного риска до 100% по распискам и фьючерсам.
29 марта X5 Retail Group N.V. сообщила, что Минпромторг подал против нее заявление в Арбитражный суд Московской области. Ведомство намерено приостановить корпоративные права нидерландской головной структуры в отношении российской «дочки» группы X5 Retail Group — компании «Корпоративный центр ИКС 5».
Ранее последняя была внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО) — правительство включило в него те компании, которые могут подпасть под процедуру редомициляции принудительно.
Документ позволяет российским бенефициарам отечественных экономически значимых организаций (ЭЗО), где доля иностранных компаний из недружественных стран превышает 50%, получить через суд акции ЭЗО в прямое владение через российскую структуру с лишением материнского холдинга прав на управление. То есть доли в уставном капитале «ИКС 5», принадлежащие Х5 Retail Group N.V., должны будут перейти к самой ИКС 5.
Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», заявили, что иск Минпромторга — это фактически первый шаг, который запускает процедуру принудительной редомициляции.
По мнению начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, в ближайшие месяцы будут проведены подготовительные процедуры, необходимые для «переезда», после чего торги расписками X5 Group на Мосбирже будут приостановлены. Спустя примерно 3−4 недели эксперт ожидает возобновления торгов, но уже акциями компании с российской регистрацией.
После новостей о том, что Минпромторг обратился в суд, расписки X5 Group на Мосбирже пошли вверх. По итогам торгового дня 29 марта котировки ретейлера выросли на 5,3%, до ₽3091.
Сплит «Норникеля»
1 апреля последний торговый день торгов акциями «Норникеля» в режиме Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом. Это значит, что частные инвесторы смогут торговать бумагами компании в последний день перед перерывом в торгах. По сообщению Мосбиржи, они возобновятся 8 апреля.
В декабре 2023 года собрание акционеров «Норникеля» одобрило решение о дроблении обыкновенных акций компании в пропорции 1:100. Такой шаг был сделан с целью повысить привлекательность бумаг для розничных инвесторов.
В марте ЦБ принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля». «В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью ₽1 будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,01 каждая», — отмечалось в релизе «Норникеля».
Аналитики БКС отмечали, что новость о дроблении акций крупнейшего в мире производителя палладия умеренно позитивна для сентимента. Эксперты полагают, что бумаги «Норникеля» станут более доступными для физлиц, повысится их ликвидность.
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля». Однако, обращают внимание эксперты, это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут. Аналитики вспоминают сплит акций «Транснефти» — после дробления бумаг котировки компании падали. «Динамика после сплита будет зависеть и от того, что произойдет на рынке во время технической паузы», — говорят в «Альфа-Инвестициях».
Акции «Европлана»
«Европлан» завершил первые торги после IPO ростом на 8,57% по сравнению с ценой размещения (₽875 за бумагу), до ₽950 за акцию. На старте торгов котировки достигали отметки ₽1070 за бумагу — на 22,28% выше цены IPO. Однако затем из-за навеса продавцов рост замедлился.
Капитализация «Европлана» на начало торгов составила ₽105 млрд. Цена размещения бумаг была установлена по верхней границе первоначального диапазона ₽835−875 за акцию. Акции получили первый уровень листинга на Мосбирже и торгуются под тикером LEAS.
«Размещение по верхней границе диапазона было ожидаемым, поскольку сам диапазон был предварительно снижен на 25%», — отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его словам, размещение по верхней границе диапазона было ожидаемым, поскольку сам диапазон был предварительно снижен на 25%.
«Все же цена пока не достигла той отметки, при которой достигается изначально планированная капитализация в ₽140 млрд. Это ₽1094, то есть остается потенциал 10%. Будет ли он достигнут быстро, зависит скорее от внешних факторов», — полагает Леонид Делицын. В конце февраля источники РБК сообщали, что капитализация «Европлана» первоначально оценивалась в ₽140 млрд.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также ранее отмечал, что первый уровень листинга «Европлана» открывает перспективу включения во многие индексы, в том числе индексы Мосбиржи и РТС. А это дополнительный фактор спроса со стороны индексных фондов.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 марта.
Comcast: дивиденды на каждую акцию — $0,31. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,72%
Корпоративные события
«Софтлайн»: кнсолидированная финансовая отчетность за 2023 год.
«Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«ЭЛ5-Энерго»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Другие важные события
Католическая Пасха. Закрыты биржи США, Евргопы, Гонконга.
Мосбиржа с 1 апреля исключит 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Мосбиржа с 1 апреля допустит замещающие облигации к вечерним торгам. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.
Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.
Россия: Индекс деловой активности в промышленности, февраль — 09:00 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit, март — 16:45 мск.
США: Индекс деловой активности в промышленности ISM, март — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 332,53 (+0,6%).
Индекс РТС: 1 136,91 (0,77%).
S&P 500: 5254,35 (+0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 39 807,37 (+0,12%).
NASDAQ Composite: 16 379,46 (-0,12%).