Шорты по бумагам X5 Group, акции «Европлана», сплит «Норникеля»: дайджест

В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля». Однако, обращают внимание эксперты, это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут. Аналитики вспоминают сплит акций «Транснефти» — после дробления бумаг котировки компании падали. «Динамика после сплита будет зависеть и от того, что произойдет на рынке во время технической паузы», — говорят в «Альфа-Инвестициях».