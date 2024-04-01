Названы способы повышения пенсии для ИП и самозанятых

По общему правилу, чтобы получать страховую пенсию, требуется достичь пенсионного возраста, накопить 15 лет минимального трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. Но самозанятые лица не перечисляют в систему пенсионного страхования обязательные взносы, у них нет стажа и не копятся пенсионные коэффициенты. Они могут претендовать на страховую пенсию по возрасту лишь через пять лет после его наступления.
Однако самозанятые могут заключить договор добровольного страхования и вносить платежи в Социальный фонд России, что позволит им накопить пенсионные коэффициенты и стаж, в том числе и все необходимые 15 лет.
ИП обязаны делать обязательные взносы в систему пенсионного страхования. Их минимальная сумма для учета стажа за 2024 год составляет 50 798 рублей и это дает 1,036 индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Максимальный взнос составляет 406 391 рубль, что дает 8,292 ИПК.
Кроме того, в России предусмотрена возможность отсрочки выхода на пенсию, что позволяет повысить размер выплаты. При этом к стоимости ИПК и фиксированной выплате применяют повышающий коэффициент, зависящий от продолжительности отсрочки.
Так, если отложить ее назначение на 12 месяцев, то повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составит 1,056, а для ИПК —1,07. При максимальной отсрочке на 10 лет будет использован коэффициент 2,11 — для фиксированной выплаты и — 2,32 для ИПК.
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