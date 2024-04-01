Названы способы повышения пенсии для ИП и самозанятых

По общему правилу, чтобы получать страховую пенсию, требуется достичь пенсионного возраста, накопить 15 лет минимального трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. Но самозанятые лица не перечисляют в систему пенсионного страхования обязательные взносы, у них нет стажа и не копятся пенсионные коэффициенты. Они могут претендовать на страховую пенсию по возрасту лишь через пять лет после его наступления.