Reuters узнало о проблемах с оплатой за нефть из России в трех странах

По данным двух собеседников агентства, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Еще четыре источника Reuters сообщили об обработке платежей в течение «недель или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China. В самих финансовых организациях эту информацию не стали комментировать агентству.