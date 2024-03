Пекин без капусты: ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

О решении блокировать любые трансакции из РФ объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. А с начала 2024-го три из четырех крупнейших банков КНР прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, писали «Известия».