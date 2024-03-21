Пекин без капусты: ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

О том, что банки из этого списка отказываются принимать платежи в юанях из России, говорит и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщали о прекращении приема долларов из РФ многими китайскими финорганизациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.