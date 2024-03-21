Пекин без капусты: ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), рассказали «Известиям» источники, представляющие бизнес и платежный рынок. Они называют и другие банки КНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала. Однако расчеты между странами не прекратятся — есть альтернативы, рассказали эксперты.
Почему китайские банки перестают принимать юани из РФ
Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Они начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно такие трансакции, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, эта проблема стала актуальной в течение последних двух месяцев.
Среди таких кредитных организаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo. А также — China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank, рассказал Алексей Порошин. «Известия» направили им запросы.
Эти китайские финорганизации действительно перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го, подтвердил источник из банковского сектора РФ. Он подчеркнул: сейчас эта проблема по-прежнему актуальна.
О том, что банки из этого списка отказываются принимать платежи в юанях из России, говорит и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщали о прекращении приема долларов из РФ многими китайскими финорганизациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.
С середины января платежи в юанях из России действительно начали возвращать Ping An Bank и Bank of Ningbo, знает другой источник «Известий» из российского банка. По его словам, ситуация до сих пор не исправилась. Финорганизация по-прежнему проводит расчеты с Китаем (кроме названных игроков), причем только в юанях. Используются международная система SWIFT и российский аналог СПФС, рассказал собеседник.
Некоторые из перечисленных кредитных организаций КНР даже оповещали своих клиентов, что они временно прекращают проводить трансакции в юанях с Россией, отметил начальник аналитического отдела ИК «Риков-Траст» Олег Абелев. Однако массово эту информацию игроки не обнародовали, добавил он.
«Известия» спросили топ-30 российских банков, а также ЦБ РФ и Китая, отмечают ли там такую проблему.
Как изменилась ситуация с международными расчетами
Больше не принимает платежи в юанях из России и целый ряд китайских банков с международным участием, добавил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Среди них — местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако они перестали проводить операции с клиентами из нашей страны еще с 2022 года, после введения санкций, уточнили два источника на банковском рынке.
С конца декабря 2023-го проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.
О решении блокировать любые трансакции из РФ объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. А с начала 2024-го три из четырех крупнейших банков КНР прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, писали «Известия».
В Турции с декабря почти полностью перестали принимать деньги из российских банков. Только в феврале местные финорганизации возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров.
Какие есть варианты для проведения расчетов с Китаем
Отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях из РФ затруднит проведение расчетов для российских компаний, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако многие игроки Поднебесной, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.
Как пояснил эксперт, сейчас есть несколько способов для продолжения расчетов:
— через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае;— с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране;— через гонконгских партнеров.
Около 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, открыли филиалы в дружественных странах, которые не подпадают под санкции, резюмировал Алексей Тараповский.
В деловом объединении «Опора России» подтвердили, что юаневые платежи бизнесменов действительно возвращаются. При этом большинство предпринимателей работают преимущественно через CIPS (китайский аналог SWIFT), добавили там.
Периодически крупные банки, имеющие большое количество трансакций с недружественными по отношению к РФ странами, отказываются сотрудничать с контрагентами из России из-за опасений попасть под вторичные санкции, добавил Олег Абелев из «Риков-Траст».
Ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться, прогнозирует Алексей Разумовский из «Импая Рус». Он добавил, что сейчас между РФ и КНР идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов. В обозримом будущем может произойти очередная правительственная встреча, где представители обеих стран придут к некоторым договоренностям. Государства заинтересованы в сотрудничестве, подчеркнул эксперт.