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Пекин без капусты: ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

Платежи в юанях из России перестали проходить в несколько китайских банков. Ранее трансакции успешно совершались и в рублях, и в юанях. Причина — в ужесточении санкций против РФ. Кто возвращает трансакции и какие есть альтернативы для расчетов.

Источник: Reuters

Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), рассказали «Известиям» источники, представляющие бизнес и платежный рынок. Они называют и другие банки КНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала. Однако расчеты между странами не прекратятся — есть альтернативы, рассказали эксперты.

Почему китайские банки перестают принимать юани из РФ

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Они начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно такие трансакции, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, эта проблема стала актуальной в течение последних двух месяцев.

Среди таких кредитных организаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo. А также — China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank, рассказал Алексей Порошин. «Известия» направили им запросы.

Эти китайские финорганизации действительно перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го, подтвердил источник из банковского сектора РФ. Он подчеркнул: сейчас эта проблема по-прежнему актуальна.

Новые ограничения со стороны перечисленных игроков вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США, сообщил собеседник «Известий».

О том, что банки из этого списка отказываются принимать платежи в юанях из России, говорит и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщали о прекращении приема долларов из РФ многими китайскими финорганизациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.

С середины января платежи в юанях из России действительно начали возвращать Ping An Bank и Bank of Ningbo, знает другой источник «Известий» из российского банка. По его словам, ситуация до сих пор не исправилась. Финорганизация по-прежнему проводит расчеты с Китаем (кроме названных игроков), причем только в юанях. Используются международная система SWIFT и российский аналог СПФС, рассказал собеседник.

Некоторые из перечисленных кредитных организаций КНР даже оповещали своих клиентов, что они временно прекращают проводить трансакции в юанях с Россией, отметил начальник аналитического отдела ИК «Риков-Траст» Олег Абелев. Однако массово эту информацию игроки не обнародовали, добавил он.

«Известия» спросили топ-30 российских банков, а также ЦБ РФ и Китая, отмечают ли там такую проблему.

Как изменилась ситуация с международными расчетами

Больше не принимает платежи в юанях из России и целый ряд китайских банков с международным участием, добавил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Среди них — местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако они перестали проводить операции с клиентами из нашей страны еще с 2022 года, после введения санкций, уточнили два источника на банковском рынке.

С конца декабря 2023-го проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.

О решении блокировать любые трансакции из РФ объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. А с начала 2024-го три из четырех крупнейших банков КНР прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, писали «Известия».

В Турции с декабря почти полностью перестали принимать деньги из российских банков. Только в феврале местные финорганизации возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров.

Какие есть варианты для проведения расчетов с Китаем

Отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях из РФ затруднит проведение расчетов для российских компаний, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако многие игроки Поднебесной, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.

У крупнейших банков КНР есть филиалы в США. Поэтому логично, что страна пошла по пути мягких ограничений, оставляя контрагенту альтернативные варианты, считает Алексей Тараповский.

Как пояснил эксперт, сейчас есть несколько способов для продолжения расчетов:

— через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае;— с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране;— через гонконгских партнеров.

Около 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, открыли филиалы в дружественных странах, которые не подпадают под санкции, резюмировал Алексей Тараповский.

В деловом объединении «Опора России» подтвердили, что юаневые платежи бизнесменов действительно возвращаются. При этом большинство предпринимателей работают преимущественно через CIPS (китайский аналог SWIFT), добавили там.

В другом крупном бизнес-объединении сказали, что сейчас главное ограничение — это невозможность проводить платежи за санкционные виды товаров, в том числе в юанях.

Периодически крупные банки, имеющие большое количество трансакций с недружественными по отношению к РФ странами, отказываются сотрудничать с контрагентами из России из-за опасений попасть под вторичные санкции, добавил Олег Абелев из «Риков-Траст».

Ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться, прогнозирует Алексей Разумовский из «Импая Рус». Он добавил, что сейчас между РФ и КНР идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов. В обозримом будущем может произойти очередная правительственная встреча, где представители обеих стран придут к некоторым договоренностям. Государства заинтересованы в сотрудничестве, подчеркнул эксперт.