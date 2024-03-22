Валютный компромисс: как новые меры отразятся на рубле

Такие разрешения будет выдавать правкомиссия по контролю над иностранными инвестициями при выполнении ряда условий, сообщила газета «Ведомости».
С 2022 года Россия ускорила уход от расчетов в валютах недружественных стран. В итоге выросла доля экспортных расчетов в рублях c 19,5% в 2022 года до 34% в конце прошлого года, согласно данным ЦБ РФ.
По предложению Минфина право не продавать валюту на Мосбирже получат экспортные компании, если получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Но экспортная выручка в рублях все равно должна зачисляться на счета в российских банках. Правительство пока не одобрило предложение министерства.
В прошлом году курс рубля на Мосбирже снизился не менее чем в 1,5 раза: часть валютной выручки российских экспортеров не продавалась в России и оставалась на зарубежных счетах. В итоге президент РФ в октябре 2023 года подписал указ об обязательном возврате в страну и продаже валютной выручки на российском рынке.
Экспортеры обязаны зачислять не менее 80% валютной выручки на счета в России. Такие меры введены до 30 апреля 2024 года для 43 групп экспортных компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерновых экспортеров.
В дискуссии экономистов о причинах ослабления рубля в прошлом году также упоминался внебиржевой рынок валюты и его влияние на курс. Так, некоторые экспортеры получали частично выручку в рублях и для выполнения нормы обязательной продажи валюты сначала покупали ее за рубежом, а потом уже продавали на Мосбирже. Поэтому среди российских компаний, банков возросла популярность зарубежного внебиржевого валютного рынка в дружественных странах. Предложение Минфина в первую очередь направлено для компаний с большой долей рублей в экспортной выручке.
Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», назвал инициативу министерства финансов «попыткой найти определенный компромисс во взаимоотношениях бизнеса и власти».
«Осенний указ президента о репатриации выручки экспортеров из-за рубежа стал наиважнейшим драйвером восстановления рубля», — считает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его оценке, одним лишь повышением ключевой ставки ЦБ с 7,5% до 12% не удавалось сбить панику, и рубль в октябре рушился, а доллар взлетал выше 102 рублей.
С тех пор национальная валюта стабилизировалась, волатильность снизилась, доллар курсирует в области 90 рублей между границами многомесячного коридора 87,5−93,5 рублей, напомнил он. «На фоне снижения девальвационных ожиданий удалось замедлить инфляцию. То есть решение о введении нормативов было совершенно верным, — отметил Михаил Зельцер. — Конечно, нормативы несколько усложняли хозяйственные операции корпораций, но, когда речь идёт о ценовой стабильности, очевидно, чем-то приходится жертвовать».
В итоге сработало два фактора — и повышение ставки ЦБ РФ и возврат выручки экспортеров из-за рубежа.
Указ президента о репатриации выручки экспортеров рассчитан на полгода — до апреля, но, по мнению эксперта, «наверняка будет пролонгирован». В 2022 году норматив продажи обязательной выручки отменили после резкого укрепления рубля. Сейчас об этом вряд ли вообще идёт речь.
«Текущие предложения о корректировки нормативов для отдельных компаний вполне возможны. При этом параметры ещё предстоит согласовать, и могут быть отклонения с тем, что появляется в СМИ», — уточнил эксперт.
«С высокой степенью вероятности, действие данного указана будет все же продлено», — также считает Николай Дудченко.
Он напомнил, что одна из похожих попыток уже была предпринята в середине февраля, когда комитет Госдумы поддержал отказ от штрафов за невыполнение обязанности по продаже валюты экспортерами.
А в начале января уже были сделаны послабления тем экспортерам, которые получают более 50% внешней выручки в рублях.
«В этом случае, экспортеры могут не исполнять все установленные нормативы, при этом все же зачисляя рублевые доходы на счета в российских банках. Таким образом, уже сейчас не все экспортеры продают валюту на рынке», — пояснил Николай Дудченко.
А сейчас по предложению Минфина экспортерам могут разрешить полностью не продавать валюту, если они получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях.
Эти поправки призваны устранить ситуацию, при которой экспортеры, получающие выручку в рублях, вынуждены конвертировать их в валюту и тут же продавать ее за рубли, пояснил Денис Перепелица, к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«Это решение не отменяет обязательную продажу валютной выручки для всех остальных экспортеров, входящих в перечень правительства, и является компромиссным решением для экспортеров, лоббирующих отмену обязательной продажи валютной выручки и хранения поступлений на зарубежных валютных счетах», — отметил он.
Правительство РФ, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддерживают продление обязательной продажи крупнейшими экспортерами валютной выручки до конца 2024 года для стабилизации валютного рынка. Банк России не видит «весомых оснований» для продления указа об обязательной продаже валютной выручки.
Каким будет курс рубля с новым нормативом
Михаил Зельцер назвал «чувствительным» фактором для рубля нормативы продажи экспортной выручки на Мосбирже. «Снижение нормативов и преференций для отдельных экспортеров снизят общий объем предложения валюты на рынке и биржевой баланс ухудшится, а значит, у рубля станет меньше драйверов к укреплению», — считает экономист.
«Но, даже при одобрении поправок, выхода доллара из многомесячного боковика не ожидается, и курс наверняка сохранится в обозначенном диапазоне 87,5−93,5 рублей. Просто идти на его нижнюю границу станет куда проблематичнее», — прогнозирует он.
«На курсе рубля данные новации скорее всего практически не отразятся, так как будут иметь частный характер (будут выдаваться индивидуальные разрешения) и будут охватывать только экспортеров, имеющих более 50% выручки в рублях», — считает Денис Перепелица. Кроме того, вся полученная экспортерами выручка должна будет зачисляться на счета в российских банках и останется под контролем государства, — уточнил он.
Но операции на валютном российском рынке — и самого ЦБ и Минфина, и бизнеса, — «отражаются на текущей ситуации», — пояснил Николай Дудченко.
Так, Банком России с 9 января по 28 июня продается валюта в размере 11,8 млрд рублей, а Минфин ежедневно покупает валюту и золото на Мосбирже в эквиваленте 4,7 млрд рублей с 7 марта по 4 апреля 2024 года. Эти операции необходимы для снижения дефицита бюджета и пополнения Фонда национального благосостояния во время отклонения рыночной цены нефти вверх или вниз от уровня, заложенного в бюджете РФ.
Таким образом, нетто-продажи — чистая продажа валюты за вычетом покупки — с 7 марта по 4 апреля составляет 7,1 млрд рублей в эквиваленте. Объем продажи валюты экспортерами в марте пока неизвестен, однако, согласно «Обзору рисков финансовых рынков» представленному ЦБ, общий объем продаж валюты экспортерами в феврале сократился до 10,4 млрд с 12,9 млрд долларов в январе. Эти операции поддерживают курс рубля.
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