Валютный компромисс: как новые меры отразятся на рубле

В дискуссии экономистов о причинах ослабления рубля в прошлом году также упоминался внебиржевой рынок валюты и его влияние на курс. Так, некоторые экспортеры получали частично выручку в рублях и для выполнения нормы обязательной продажи валюты сначала покупали ее за рубежом, а потом уже продавали на Мосбирже. Поэтому среди российских компаний, банков возросла популярность зарубежного внебиржевого валютного рынка в дружественных странах. Предложение Минфина в первую очередь направлено для компаний с большой долей рублей в экспортной выручке.