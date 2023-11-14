Бизнес сообщил о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.

Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к крупнейшим компаниям, сказали собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), а также высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию — происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой — создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

Подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. Там говорится о том, что компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

То есть во второй части норматива не уточняется, играет ли роль валюта выручки. В прошлогоднем указе нормативы были сформулированы более мягко. Тогда к российским компаниям предъявлялось требование продавать 80% валюты, которую они зачисляют на счета в уполномоченных российских банках.

Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).

Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты. Минфин России

По словам близкого к РСПП собеседника, компании хотели бы изменить интерпретацию этого положения на более лояльную, допускающую более свободное распоряжение рублевыми внешними доходами. В целом, по его словам, пока власти демонстрируют максимальную открытость и готовность к обсуждению спорных моментов.

Высокопоставленный федеральный чиновник напомнил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Цель норматива на продажу внешней выручки — вне зависимости от валюты — связана с тем, чтобы компании не кредитовались под уплату налогов, сохраняя валюту на зарубежных счетах, уточнил он. Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно, отметил собеседник.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что доля рубля в выручке экспортеров составила 42%.

Что еще волнует бизнес

Помимо опасения по поводу требования к «круговой» конвертации рублевой выручки компании беспокоят еще несколько моментов. Один из них — это сроки продажи внешней выручки. Согласно постановлению правительства, бизнес должен обменять полученную валюту на рубли в течение 60 дней с момента ее получения, но не позднее 90 дней после передачи товаров покупателю. По мнению источников, близких к крупнейшим компаниям, привязка к дате отгрузки может нарушать сложившуюся практику отсрочек платежа за поставки. Кроме этого условия по отсрочке в рамочных контрактах и спецификациях к ним могут отличаться — не до конца понятно, на какой вид документов ориентироваться, добавил собеседник.

Представитель Минфина сообщил, что поставки по внешним контрактам, условия которых были утверждены до вступления в силу указа президента, остаются неизменными, но правила новых сделок должны соответствовать новому механизму. «По действующим контрактам следует придерживаться установленных ими сроков исполнения обязательств. Внесение в них изменений не требуется. Заключение новых контрактов со сроками получения иностранной валюты свыше 90 дней со дня передачи нерезидентам товаров будет противоречить постановлению № 1681», — заявил представитель Минфина. Что касается спецификаций, то оплата по ним должна осуществляться в сроки, установленные контрактом на дату вступления в силу указа президента, добавил он.

Еще один вопрос к механизму — это широта его охвата. В частности, бизнес интересует, какие дочерние структуры подпадают под требования к возврату доходов. Представитель Минфина уточнил, что под дочерними обществами необходимо понимать иностранные компании, входящие с резидентом в одну международную группу компаний. Экспортерам следует руководствоваться ст. 105.16−1 НК РФ, добавил он. Если дочернее общество экспортера осуществляет продажу товара, ранее вывезенного из России, на него распространяется требование о зачислении валютной выручки на счет в уполномоченном банке, заявили в ведомстве.

Еще один вопрос бизнеса связан с процессом обмена данными с Росфинмониторингом (РФМ), который также предполагается указом. Пока, по словам источников «Ведомостей», он не налажен. Дело в том, что функционал информсистем РФМ не предполагал контроля за финансовыми потоками экспортеров: он традиционно был ограничен контуром организаций из финансовых сфер, например банков, ломбардов, брокеров и т. д. , отметил один из собеседников «Ведомостей». Представитель РФМ сообщил, что в ведомстве знают о вопросах российских экспортеров, связанных с обязательной продажей валютной выручки. РФМ и органы валютного контроля готовят единообразные подходы к исполнению новых требований, добавил он. Уполномоченные представители в крупнейшие компании уже назначены, заявил он.

Представители Минэка и РСПП не ответили на запросы «Ведомостей». «Ведомости» также направили запросы представителям крупнейших российских экспортеров.

Надуманная проблема

Важное отличие нового порядка продажи экспортной валютной выручки именно в том, что круг подпадающих под действие указа компаний ограничен — из него исключены сравнительно небольшие экспортеры, отметила управляющий партнер АБ «Юсланд» Елена Легашова. Это скорее плюс для бизнеса в целом. Новый порядок технически более детализирован, но эта часть, вероятно, будет донастраиваться в ходе применения инструмента, полагает она. Помимо индивидуальных послаблений в целом правкомиссия вправе выдать разрешение не продавать валюту в размере суммы, которая требуется бизнесу для погашения внешних обязательств, напомнила Легашова.

Дополнительные издержки экспортеров на двойную конвертацию касаются узкого круга крупных экспортеров, отметил экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Крупные компании, как правило, имеют лучшие переговорные позиции и меньшие комиссии за транзакции, напомнил он. В общем объеме российского рынка такие сопутствующие траты измеряются сотыми долями процента, считает эксперт. Поэтому проблема выглядит надуманной на фоне той волатильности на десятки процентов, которую испытала вся экономика, подчеркнул Тунев.

Одна из задач введения обязательной продажи валютной выручки — обеспечение внутреннего рынка валютной ликвидностью, напомнил он. Без ликвидности рынок может существовать, но будет постоянно испытывать шоки, уверен он. Решение проблемы может быть либо в большей интеграции внешнего рублевого рынка с внутренним, либо в участии Банка России на внутреннем валютном рынке — не с целью таргетирования курса, а для снижения волатильности, резюмировал Тунев.