Пассивный доход: что это и как его обеспечить

Мы привыкли, что для получения регулярного дохода необходимо работать. И чем больше мы тратим времени на работу, тем больший доход мы имеем. Такой доход называют «активным», поскольку он требует от нас определенных действий.
Важной особенностью пассивного дохода является его регулярность. Например, если вы решили избавиться от старых ненужных вещей и продали их через интернет-площадку, такой доход можно рассматривать как разовый, поскольку имущество было продано, вы получили определенную плату и больше им не владеете.
Некоторые источники относят к пассивному доходу выплаты от государства, но их получение зависит от ряда условий, например, пособие по потере кормильца, налоговый вычет (подробно о правилах получения налогового вычета читайте в нашем материале) или пенсии. Однако такие доходы относятся к мерам социальной помощи и носят условный характер.
Источники пассивного дохода должны генерировать постоянный и регулярный доход в долгосрочной перспективе.
Откуда могут регулярно приходить «пассивные» деньги? Есть две группы таких источников:
— имущественный
— инвестиционный.
Имущественный источник дохода основан на эффективном использовании активов, находящихся в собственности. Самый очевидный вариант — сдача в аренду недвижимости, например, квартира, машиноместо, отельный гараж или нежилые помещения под склад, офис
Помимо сдачи в аренду свободной квартиры некоторые собственники могут сдавать свое жилье за высокую арендную плату и снимать для себя более дешевое в другом районе или даже в другом городе. Помимо недвижимости в аренду можно сдавать и транспортные средства. Авто можно сдать в аренду в сервис каршеринга, такси или в краткосрочную посуточную аренду (в этом случае придется получить дополнительную разрешительную документацию). И в случае сдачи недвижимости, и автомобиля нужно быть готовым к определенным ситуациям, связанным с поддержанием текущего состояния актива (например, ремонт), а также формировать определенный амортизационный фонд для компенсации капитальных расходов.
Кроме того, важно не забыть про уплату налогов. Самым простым и понятным способом законного получения дохода от сдачи в аренду имущества является получение статуса самозанятого, подразумевающего уплату налога на профессиональный доход в размере 4% от полученного дохода от сдачи жилья физическим лицам или 6% — юридическим лицам и ИП. Также можно оформить статус индивидуального предпринимателя, но этот вариант предусматривает оплату социальных взносов и сдачу некоторых форм отчетности.
Инвестиционные источники включают множество возможностей, и каждый потенциальный вкладчик сможет найти свой инструмент в зависимости не только от суммы первоначального капитала, но и от рисков, которые инвестор готов принять на себя.
В текущих условиях при высоком уровне ключевой ставки привлекательным инструментом является обычный банковский вклад.
Сумма первоначального вклада, как правило, демократична и может начинаться от нескольких тысяч рублей. Процент доходности будет зависеть от срока размещения и участия клиента в программах банка, например, особые условия предлагаются зарплатным клиентам или клиентам, обслуживающимся по привилегированным программам.
Если рассматривать возможные риски, то сумма в размере до 1 млн 400 тыс. рублей застрахована Агентством страхования вкладов. Стоит помнить, что с 2023 года необходимо оплатить налог с полученного процентного дохода.
Оптимальным соотношением «риск-доходность» обладают облигации, эмитентами которых может быть государство, в лице Министерства финансов РФ, или частные компании. Эмитенты выпускают свои ценные бумаги на определенный и заранее оговоренный срок (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого обязуются вернуть средства инвестору, а на протяжении периода владения облигациями выплачивают купонные доходы (аналог процентов по вкладу). Купонный доход подлежит налогообложению по ставке 13% или 15%.
Если инвестор желает получить бόльший доход и понимает все сопутствующие риски, уже можно использовать такие инструменты, как акции. Они предусматривают получение дивидендов (доля прибыли частных компаний).
Для обеспечения дохода следует внимательно изучить отчетность компании-эмитента, рассмотреть возможные риски для работы компании, а также проанализировать, какие дивиденды компания выплачивала в предыдущие годы. Помним про налог — ставка налога с дивидендов 13%.
Каких ошибок можно избежать при инвестировании в целях получения пассивного дохода?
Во-первых, надо оценить собственные возможности и вкладывать только те средства, которые являются свободными, не прибегая к заемным источникам и не «влезая в кубышку» (финансовая подушка безопасности может тратиться только в особых случаях).
Во-вторых, нельзя гнаться за сверхдоходными проектами, в большинстве случаев это мошеннические проекты.
В-третьих, для обеспечения регулярного дополнительного дохода используйте разные инструменты — диверсифицируйте портфель. Всем известно выражение «не клади все яйца в одну корзину», именно оно отражает смысл инвестирования.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».