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Пассивный доход: что это и как его обеспечить

Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, раскрыла эту тему для Финансов Mail.ru.

Источник: Агентство «Москва»

Мы привыкли, что для получения регулярного дохода необходимо работать. И чем больше мы тратим времени на работу, тем больший доход мы имеем. Такой доход называют «активным», поскольку он требует от нас определенных действий.

Однако, иногда у людей есть возможность зарабатывать не работая, и тратить высвобожденное время на путешествия, семью и хобби. И такой доход будет называться «пассивным».

Важной особенностью пассивного дохода является его регулярность. Например, если вы решили избавиться от старых ненужных вещей и продали их через интернет-площадку, такой доход можно рассматривать как разовый, поскольку имущество было продано, вы получили определенную плату и больше им не владеете.

Некоторые источники относят к пассивному доходу выплаты от государства, но их получение зависит от ряда условий, например, пособие по потере кормильца, налоговый вычет (подробно о правилах получения налогового вычета читайте в нашем материале) или пенсии. Однако такие доходы относятся к мерам социальной помощи и носят условный характер.

Источники пассивного дохода должны генерировать постоянный и регулярный доход в долгосрочной перспективе.

Откуда могут регулярно приходить «пассивные» деньги? Есть две группы таких источников:

— имущественный

— инвестиционный.

Имущественный источник дохода основан на эффективном использовании активов, находящихся в собственности. Самый очевидный вариант — сдача в аренду недвижимости, например, квартира, машиноместо, отельный гараж или нежилые помещения под склад, офис и т. д.

Помимо сдачи в аренду свободной квартиры некоторые собственники могут сдавать свое жилье за высокую арендную плату и снимать для себя более дешевое в другом районе или даже в другом городе. Помимо недвижимости в аренду можно сдавать и транспортные средства. Авто можно сдать в аренду в сервис каршеринга, такси или в краткосрочную посуточную аренду (в этом случае придется получить дополнительную разрешительную документацию). И в случае сдачи недвижимости, и автомобиля нужно быть готовым к определенным ситуациям, связанным с поддержанием текущего состояния актива (например, ремонт), а также формировать определенный амортизационный фонд для компенсации капитальных расходов.

Кроме того, важно не забыть про уплату налогов. Самым простым и понятным способом законного получения дохода от сдачи в аренду имущества является получение статуса самозанятого, подразумевающего уплату налога на профессиональный доход в размере 4% от полученного дохода от сдачи жилья физическим лицам или 6% — юридическим лицам и ИП. Также можно оформить статус индивидуального предпринимателя, но этот вариант предусматривает оплату социальных взносов и сдачу некоторых форм отчетности.

Инвестиционные источники включают множество возможностей, и каждый потенциальный вкладчик сможет найти свой инструмент в зависимости не только от суммы первоначального капитала, но и от рисков, которые инвестор готов принять на себя.

В текущих условиях при высоком уровне ключевой ставки привлекательным инструментом является обычный банковский вклад.

Сумма первоначального вклада, как правило, демократична и может начинаться от нескольких тысяч рублей. Процент доходности будет зависеть от срока размещения и участия клиента в программах банка, например, особые условия предлагаются зарплатным клиентам или клиентам, обслуживающимся по привилегированным программам.

При расчете реальной доходности необходимо учитывать уровень инфляции.

Если рассматривать возможные риски, то сумма в размере до 1 млн 400 тыс. рублей застрахована Агентством страхования вкладов. Стоит помнить, что с 2023 года необходимо оплатить налог с полученного процентного дохода.

Оптимальным соотношением «риск-доходность» обладают облигации, эмитентами которых может быть государство, в лице Министерства финансов РФ, или частные компании. Эмитенты выпускают свои ценные бумаги на определенный и заранее оговоренный срок (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого обязуются вернуть средства инвестору, а на протяжении периода владения облигациями выплачивают купонные доходы (аналог процентов по вкладу). Купонный доход подлежит налогообложению по ставке 13% или 15%.

Если инвестор желает получить бόльший доход и понимает все сопутствующие риски, уже можно использовать такие инструменты, как акции. Они предусматривают получение дивидендов (доля прибыли частных компаний).

Для обеспечения дохода следует внимательно изучить отчетность компании-эмитента, рассмотреть возможные риски для работы компании, а также проанализировать, какие дивиденды компания выплачивала в предыдущие годы. Помним про налог — ставка налога с дивидендов 13%.

Каких ошибок можно избежать при инвестировании в целях получения пассивного дохода?

Во-первых, надо оценить собственные возможности и вкладывать только те средства, которые являются свободными, не прибегая к заемным источникам и не «влезая в кубышку» (финансовая подушка безопасности может тратиться только в особых случаях).

Во-вторых, нельзя гнаться за сверхдоходными проектами, в большинстве случаев это мошеннические проекты.

В-третьих, для обеспечения регулярного дополнительного дохода используйте разные инструменты — диверсифицируйте портфель. Всем известно выражение «не клади все яйца в одну корзину», именно оно отражает смысл инвестирования.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».