Пассивный доход: что это и как его обеспечить

Помимо сдачи в аренду свободной квартиры некоторые собственники могут сдавать свое жилье за высокую арендную плату и снимать для себя более дешевое в другом районе или даже в другом городе. Помимо недвижимости в аренду можно сдавать и транспортные средства. Авто можно сдать в аренду в сервис каршеринга, такси или в краткосрочную посуточную аренду (в этом случае придется получить дополнительную разрешительную документацию). И в случае сдачи недвижимости, и автомобиля нужно быть готовым к определенным ситуациям, связанным с поддержанием текущего состояния актива (например, ремонт), а также формировать определенный амортизационный фонд для компенсации капитальных расходов.