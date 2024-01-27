Налоговые вычеты: как получить «кешбек» от государства?

При этом законом установлена максимальная сумма расходов: до 2023 года включительно она составляет 120 000 рублей на расходы, понесенные в отношении себя, и до 50 000 рублей на расходы за обучение детей, братьев и сестёр. Следовательно, налогоплательщик сможет вернуть 13% от 120 000 рублей, т.е. 15 600 рублей, но не более 13% от фактически понесенных затрат, а также 16% от 50 000 рублей, т.е. 6 500 рублей. Например, если гражданин в 2023 году потратил на обучение ребенка 150 000 рублей, максимальной базой для расчета вычета будет только 50 000 рублей.