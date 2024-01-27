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Налоговые вычеты: как получить «кешбек» от государства?

Начало года — лучшее время для того, чтобы заняться вопросом возмещения некоторых видов затрат, понесенных годом ранее, и тем самым пополнить семейный бюджет. Как это можно сделать? Об этом Финансы Mail.ru спросили у Мери Валишвили, магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Бумаги
Источник: Freepik

Разберемся, какие вычеты бывают, кому они положены и как оформить возмещение.

Сейчас в России «кешбек» от государства можно получить нескольких видов:

— стандартный,

— социальный,

— имущественный,

— инвестиционный,

— профессиональный.

Стандартный вычет полагается льготным категориям граждан и гражданам с несовершеннолетними детьми, который оформляется у работодателя и тем самым ежемесячно уменьшается размер уплачиваемого налога.

Профессиональный вычет касается граждан, занимающихся частной практикой, например, индивидуальные предприниматели.

Инвестиционные вычеты также имеют свою целевую аудиторию — инвесторы, имеющие индивидуальные инвестиционные счета.

Рассмотрим более пристально два наиболее распространенных и востребованных вида вычетов — социальный и имущественный.

Деньги в социум

Социальные налоговые вычеты можно получить по тратам, имеющим социальную значимость: обучение, лечение, благотворительность, занятия спортом, добровольное страхование (жизни и пенсионное страхование), формирование накопительной части трудовой пенсии.

Получить «кешбек» за период до 2023 года включительно можно по расходам, понесенным в отношении себя, своих детей, а также братьев и сестер. Также можно компенсировать расходы на лечение супругов и родителей. Расходы на обучение супругов можно предоставить к возмещению, начиная с 2024 года.

При этом законом установлена максимальная сумма расходов: до 2023 года включительно она составляет 120 000 рублей на расходы, понесенные в отношении себя, и до 50 000 рублей на расходы за обучение детей, братьев и сестёр. Следовательно, налогоплательщик сможет вернуть 13% от 120 000 рублей, т.е. 15 600 рублей, но не более 13% от фактически понесенных затрат, а также 16% от 50 000 рублей, т.е. 6 500 рублей. Например, если гражданин в 2023 году потратил на обучение ребенка 150 000 рублей, максимальной базой для расчета вычета будет только 50 000 рублей.

Важно помнить, что в расчет берется максимальный совокупный размер расходов по всем видам, отнесенным к категории социальных, а не по каждому в отдельности. Исключение составляют расходы на дорогостоящие медицинские услуги, список которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 458 от 08.04.2020 г. По данным расходам предусмотрена возможность получения вычета на полную стоимость медицинских услуг.

С 2024 года максимальные суммы расходов увеличились: совокупный размер расходов на лечение и медикаменты, ДМС, спорт и свое обучение составит 150 000 рублей, а на обучение детей — 110 000 рублей на каждого ребенка.

Социальные налоговые вычеты можно получать ежегодно.

Жилье мое

Вторым распространенным видом налогового вычета является имущественный вычет по расходам, связанным с операциями с недвижимостью, например, продажа или покупка объекта недвижимости, строительство дома и покупка земельного участка, а также расходы на ремонт квартиры в новостройке и проценты по договору ипотечного кредитования.

Имущественным вычетом при приобретении недвижимого имущества можно воспользоваться только один раз. Максимальная сумма составляет 2 млн рублей, т.е. если вы приобрели квартиру за 8 млн. рублей, к вычету примут только 2 млн. и сумма «кешбека» составит 260 000 рублей (13% от 2 млн.), а если объект стоил дешевле, например, 1,5 млн. рублей, то удастся компенсировать не только полную стоимость, но и оставить возможность получить в будущем (в случае наличия соответствующих расходов) еще до 500 000 рублей.

Если жилье куплено в ипотеку, можно оформить вычет и на проценты: максимальная сумма составляет 3 млн. рублей (вычет составит до 390 000 рублей). Однако, в отличии от предыдущей ситуации, вычет на проценты нельзя перенести на другой объект или воспользоваться позже.

Если же гражданин продал свое недвижимое имущество и законом предусмотрена обязанность оплаты НДФЛ (например, если квартира находилась в собственности менее 5 лет), имеется возможность применить налоговый вычет в размере 1 млн. рублей (т.е. стоимость объекта будет уменьшена на 1 млн. рублей при расчете НДФЛ).

Кто может оформить налоговый вычет? Для получения возмещения ранее оплаченного НДФЛ необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, физическое лицо должно иметь гражданство РФ. Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство, не могут воспользоваться налоговыми вычетами. Во-вторых, у гражданина должен быть налогооблагаемый доход в тот период, когда были понесены расходы, подлежащие учету для получения вычета. В расчет берется доход, облагаемый доходом по ставкам 13 или 15%, например, заработная плата, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), страховые выплаты и т. д. Для проведения расчета берется годовой размер дохода и уплаченного с него дохода, что подтверждается налоговой декларацией.

Как оформить налоговый вычет? Для получения «кешбека» гражданин должен получить все необходимые документы, например, договор и чек на расходы по обучению, лицензию образовательной организации, договор и чек на оплату договора добровольного страхования жизни и т. д. Сформировать декларацию 3-НДФЛ и прикрепить все документы можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Войти в свой личный кабинет можно через учетную запись портала Госуслуг. Документы будут направлены в инспекцию на проверку, после которой вам поступит уведомление о принятом решении. Если все документы оформлены верно и решение положительное, потребуется ввести реквизиты банковского счета, на который и будет перечислена сумма вычета.

Планируйте семейный бюджет правильно и не упускайте законную возможность компенсировать свои расходы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».