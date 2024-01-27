Налоговые вычеты: как получить «кешбек» от государства?

Разберемся, какие вычеты бывают, кому они положены и как оформить возмещение.
Сейчас в России «кешбек» от государства можно получить нескольких видов:
— стандартный,
— социальный,
— имущественный,
— инвестиционный,
— профессиональный.
Стандартный вычет полагается льготным категориям граждан и гражданам с несовершеннолетними детьми, который оформляется у работодателя и тем самым ежемесячно уменьшается размер уплачиваемого налога.
Профессиональный вычет касается граждан, занимающихся частной практикой, например, индивидуальные предприниматели.
Инвестиционные вычеты также имеют свою целевую аудиторию — инвесторы, имеющие индивидуальные инвестиционные счета.
Рассмотрим более пристально два наиболее распространенных и востребованных вида вычетов — социальный и имущественный.
Деньги в социум
Социальные налоговые вычеты можно получить по тратам, имеющим социальную значимость: обучение, лечение, благотворительность, занятия спортом, добровольное страхование (жизни и пенсионное страхование), формирование накопительной части трудовой пенсии.
Получить «кешбек» за период до 2023 года включительно можно по расходам, понесенным в отношении себя, своих детей, а также братьев и сестер. Также можно компенсировать расходы на лечение супругов и родителей. Расходы на обучение супругов можно предоставить к возмещению, начиная с 2024 года.
При этом законом установлена максимальная сумма расходов: до 2023 года включительно она составляет 120 000 рублей на расходы, понесенные в отношении себя, и до 50 000 рублей на расходы за обучение детей, братьев и сестёр. Следовательно, налогоплательщик сможет вернуть 13% от 120 000 рублей, т.е. 15 600 рублей, но не более 13% от фактически понесенных затрат, а также 16% от 50 000 рублей, т.е. 6 500 рублей. Например, если гражданин в 2023 году потратил на обучение ребенка 150 000 рублей, максимальной базой для расчета вычета будет только 50 000 рублей.
С 2024 года максимальные суммы расходов увеличились: совокупный размер расходов на лечение и медикаменты, ДМС, спорт и свое обучение составит 150 000 рублей, а на обучение детей — 110 000 рублей на каждого ребенка.
Социальные налоговые вычеты можно получать ежегодно.
Жилье мое
Вторым распространенным видом налогового вычета является имущественный вычет по расходам, связанным с операциями с недвижимостью, например, продажа или покупка объекта недвижимости, строительство дома и покупка земельного участка, а также расходы на ремонт квартиры в новостройке и проценты по договору ипотечного кредитования.
Имущественным вычетом при приобретении недвижимого имущества можно воспользоваться только один раз. Максимальная сумма составляет 2 млн рублей, т.е. если вы приобрели квартиру за 8 млн. рублей, к вычету примут только 2 млн. и сумма «кешбека» составит 260 000 рублей (13% от 2 млн.), а если объект стоил дешевле, например, 1,5 млн. рублей, то удастся компенсировать не только полную стоимость, но и оставить возможность получить в будущем (в случае наличия соответствующих расходов) еще до 500 000 рублей.
Если жилье куплено в ипотеку, можно оформить вычет и на проценты: максимальная сумма составляет 3 млн. рублей (вычет составит до 390 000 рублей). Однако, в отличии от предыдущей ситуации, вычет на проценты нельзя перенести на другой объект или воспользоваться позже.
Если же гражданин продал свое недвижимое имущество и законом предусмотрена обязанность оплаты НДФЛ (например, если квартира находилась в собственности менее 5 лет), имеется возможность применить налоговый вычет в размере 1 млн. рублей (т.е. стоимость объекта будет уменьшена на 1 млн. рублей при расчете НДФЛ).
Кто может оформить налоговый вычет? Для получения возмещения ранее оплаченного НДФЛ необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, физическое лицо должно иметь гражданство РФ. Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство, не могут воспользоваться налоговыми вычетами. Во-вторых, у гражданина должен быть налогооблагаемый доход в тот период, когда были понесены расходы, подлежащие учету для получения вычета. В расчет берется доход, облагаемый доходом по ставкам 13 или 15%, например, заработная плата, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), страховые выплаты
Как оформить налоговый вычет? Для получения «кешбека» гражданин должен получить все необходимые документы, например, договор и чек на расходы по обучению, лицензию образовательной организации, договор и чек на оплату договора добровольного страхования жизни
Планируйте семейный бюджет правильно и не упускайте законную возможность компенсировать свои расходы.
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