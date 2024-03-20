Совфед одобрил закон о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на долгосрочные сбережения граждан.
Документ инициирован правительством РФ. Согласно закону, предусматриваются следующие налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан: в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающим выплату негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его открытый начиная с 1 января 2024 года индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в сумме положительного финансового результата, полученного по учитываемым на таком ИИС операциям и определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых непосредственно на такой ИИС.
Такие налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. рублей в год. Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет. Предусмотрен переходный период: минимальный срок для получения вычета — 5 лет при заключении договора в 2024 году, 6 лет — при заключении договора в 2027 году, 7 лет — при заключении договора в 2028 году, 8 лет — при заключении договора в 2029 году, 9 лет — при заключении договора в 2030 году. Действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.
Кроме того, законом предусмотрено исключение инвестиционного налогового вычета по НДФЛ в отношении доходов от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, зарегистрированных в государстве — члене Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выпущенных по праву государства — члена ЕАЭС. Также предусмотрено исключение такого вычета в отношении находившихся в собственности налогоплательщика более 3-х лет инвестиционных паев дополнительного фонда, которые были получены налогоплательщиком при его формировании путем выделения активов из паевого инвестиционного фонда (ПИФ) и которые относились на дату такого выделения к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, а также инвестиционных паев ПИФ, тип которого был изменен на закрытый ПИФ и инвестиционные паи которого на дату этого изменения находились в собственности налогоплательщика и относились к ценным бумагам.
Закон будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и, соответственно, притоку инвестиций на финансовый рынок, отмечается в сопроводительных материалах к закону.
Другие нововведения закона
Согласно закону, предоставление налоговому органу недостоверных сведений о факте открытия ИИС, о факте заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений, суммах фактических взносах налогоплательщика по договору негосударственного пенсионного страхования влечет штраф в 20% от суммы налога, неправомерно полученной налогоплательщиком в результате инвестиционного налогового вычета.
Также предусматривается освобождение негосударственных пенсионных фондов от уплаты НДС за оказание услуг по формированию долгосрочных сбережений граждан (распространяется на операции, осуществленные начиная с 1 января 2024 года).
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.