Совфед одобрил закон о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Такие налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. рублей в год. Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет. Предусмотрен переходный период: минимальный срок для получения вычета — 5 лет при заключении договора в 2024 году, 6 лет — при заключении договора в 2027 году, 7 лет — при заключении договора в 2028 году, 8 лет — при заключении договора в 2029 году, 9 лет — при заключении договора в 2030 году. Действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.