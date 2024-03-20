Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Российский рынок
(котировки актуальны на 13:30 по МСК)
Ключевые российские индексы в среду растут в рамках коррекции после волны снижения. Индекс Мосбиржи растет на 0,56%, а РТС — на 0,28%.
Индекс Мосбирижи пытается вернуться к отметке 3300 пунктов, таким образом, остается в рамках восходящего среднесрочного тренда. Сегодня котировки поддерживают слабеющий рубль, а также отдельные растущие акции, где отыгрываются внутренние идеи. В частности, Яндекс продолжает активно расти, сегодня прибавляя более 3%. Акции растут шестую торговую сессию подряд на фоне продолжающегося процесса редомициляции компании.
На долговом рынке распродажи продолжаются, но уже не такими высокими темпами. Индекс гособлигаций RGBI теряет сегодня 0,03%.
В рамках первичного аукциона Минфин сегодня снова предложит участникам набор ОФЗ-ПД. Учитывая желание ведомства продолжать активно занимать на первичном рынке, давление на вторичный рынок будет сохранятся.
При этом, учитывая сохранение инфляции на повышенном уровне, можно предположить, что ЦБ может более продолжительное время удерживать ставку на повышенном уровне в 16%.
Свое решение по ставке регулятор огласит в пятницу, а также даст комментарий относительно будущей монетарной политики.
Динамику лучше рынка показывает телекоммуникационный сектор. Индекс MOEXTL прибавляет более 1%. В то же время электроэнергетический и нефтехимический сектора прибавляют всего по 0,1%.
Сегодня отчиталась по МСФО за 2023 год компания Транснефть. Выручка выросла на 10% г/г и составила 1,33 трлн руб., а чистая прибыль — на 22%, составив 306,5 млрд руб. Данные оказались выше консенсус прогноза. На этом фоне акция прибавляет более 2%.
Глобальные рынки
Ключевые американские индексы во вторник закрылись ростом. В частности, индекс S&P 500 прибавил 0,56%. Сегодня фьючерсы демонстрируют нейтральную динамику, что закономерно в условиях завершения заседания ФРС США сегодня
На нем базовую процентную ставку, вероятно, оставят без изменения на уровне 5,25−5,5%.
Однако прежде всего инвесторов интересует вопрос не со ставкой, они ожидают комментарий в отношении будущей монетарной политики. Ожидается, что в текущем году все-таки начнется цикл снижения ставки. Инвесторы закладывают первое снижение в июне.. Тем не менее, S&P 500 продолжает оставаться в рамках растущего долгосрочного тренда и на текущий момент торгуется в районе исторического максимума.
На долговом рынке доходности снижаются перед заседанием ЦБ США. В частности, доходность десятилетней эталонной облигации опустилась ниже 4,3%.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на данных по первичному рынку жилья.
Нефть
Нефть Brent торгуется выше $86 за баррель.
Цены на нефть сегодня немного снижаются на фоне сохранения осторожности в ожидании итогов заседания ФРС и решений, которые может огласить регулятор. При этом признаки дефицита нефти на рынке удерживают цены вблизи четырехмесячного максимума и не дают им начать снижение.
Котировки также поддержали вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Ведомство отметило снижение запасов на 1,5 млн баррелей за неделю на фоне ожидания роста запасов.
Стоит отметить, что данные показывают сокращение запасов в США вторую неделю подряд и, вероятно, были связаны с повышением активности на нефтеперерабатывающих заводах США.
Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть цены ближе к верхней границе ожидаемого нами диапазона на текущий год в $80−90/бар.
Рубль
Российская валюта во вторник торгуется в районе 92,5 по отношению к доллару США.
Рубль сегодня снижается по отношению к доллару вслед за нефтью, однако продолжает оставаться в нашем целевом диапазоне 90−93 рублей за доллар США.
Значительного ослабления рубля ждать не стоит, учитывая продажи валюты в рамках подготовки к налоговому периоду экспортерами, относительно высокие цены на нефть и жесткую монетарную политику, проводимую Банком России.
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