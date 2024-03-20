Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Однако прежде всего инвесторов интересует вопрос не со ставкой, они ожидают комментарий в отношении будущей монетарной политики. Ожидается, что в текущем году все-таки начнется цикл снижения ставки. Инвесторы закладывают первое снижение в июне.. Тем не менее, S&P 500 продолжает оставаться в рамках растущего долгосрочного тренда и на текущий момент торгуется в районе исторического максимума.