23 тыс. россиян перевели пенсию от государства в долгосрочные сбережения

По программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сегодняшний день заключено уже более 228 тыс. договоров, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Среди них 23 тыс. граждан, которые приняли решение о переводе в программу своих обязательных пенсионных накоплений.
«Мы надеемся, что программа вызовет горячий отклик у россиян. И цифры подтверждают наши ожидания. Несмотря на то что программа запущена чуть больше двух месяцев назад, уже сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов оказывают соответствующие услуги. За этот период уже более 228 тыс. граждан заключили договоры. Для сравнения, эта цифра сопоставима с населением, например, Комсомольска-на-Амуре. То есть это достаточно большое количество граждан. Из этих 228 тыс. граждан уже 23 тыс. приняли решение о переводе в эту программу обязательных пенсионных накоплений», — отметила Ольга Шишлянникова.
Финансовые власти ранее уже называли возможность передачи под управление негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обязательных пенсионных накоплений среди плюсов программы. Заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью «РБК Инвестициям» говорил, что перевод этих средств на счет в ПДС даст возможность внести эти деньги в программу как стартовый капитал.
Перевод в программу долгосрочных сбережений пенсионных накоплений учитывается как взнос по ПДС. В будущем пенсионер сможет получить эти накопления не только в виде пожизненных выплат, но и в виде единовременной выплаты и в виде периодических выплат сроком от пяти лет.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по привлечению россиян в программу долгосрочных сбережений, чтобы обеспечить объем вложений граждан не менее ₽250 млрд в 2024 году и не менее 1% от ВВП в 2026 году.
По оценке Банка России, участниками программы к 2030 году будут не менее 9 млн человек с вложениями не менее ₽1,2 трлн.
Число операторов программы долгосрочных сбережений достигло 16 во вторник, 19 марта. Именно столько правил формирования долгосрочных сбережений (ФДС) российских негосударственных пенсионных фондов зарегистрировал Банк России, согласно данным на 20 марта. Всего в России действует 37 НПФ. Первым оператором ПДС 9 января стал НПФ Сбербанка. Вчера были зарегистрированы правила НПФ «Социум».
Список НПФ, заключающих договоры ПДС, на 20 марта:
НПФ Сбербанка;
НПФ «Эволюция»;
НПФ «Будущее»;
НПФ «Достойное будущее»;
НПФ «Большой»;
НПФ «Телеком-Союз»;
НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова»;
НПФ «Перспектива»;
НПФ «Федерация»;
«Ханты-Мансийский НПФ»;
НПФ «ВЭФ. Русские Фонды»;
НПФ ВТБ Пенсионный фонд;
«Национальный НПФ»;
НПФ «Профессиональный»;
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»;
НПФ «Социум».
С 1 января 2024 года в России работает программа долгосрочных сбережений. Суть программы в том, что гражданин заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и делает в него взносы. Государство в первые три года, в 2024—2026 годах, также будет пополнять эти счета — до ₽36 тыс. в год, или ₽108 тыс. за три года, на каждого участника программы. Кроме того, по программе предусмотрен налоговый вычет — при взносах на ₽400 тыс. в год к возврату можно будет заявить ₽52−60 тыс.
Начать получать ежемесячные выплаты со счета ПДС граждане смогут через 15 лет с момента заключения договора либо по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В случае особой жизненной ситуации можно полностью или частично забрать деньги со счета раньше. По закону особой ситуацией считается потеря кормильца или необходимость дорогостоящего лечения.
Участие граждан в программе предполагает относительно самостоятельное накопление капитала на пенсию — будущие пенсионеры могут вносить денежные средства в негосударственные пенсионные фонды по договорам долгосрочных сбережений, а те будут их инвестировать, при этом доходность таких инвестиций не гарантирована и ее минимальный размер в законе не закреплен.
Единственное требование к доходности — она не должна быть отрицательной по итогам каждой пятилетки, в противном случае НПФ будет обязан возместить убыток. В этом требовании не учтена инфляция.
По итогам 2022 года среднегодовая номинальная доходность у НПФ на горизонте предыдущих десяти лет составляет 6,49%. Но среднегодовая реальная доходность была отрицательной — минус 0,61%, так как среднегодовая инфляция за тот же период была в размере 7,06%, подсчитал независимый финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич, изучив результаты работы НПФ, работающих на рынке не менее десяти лет.
С июля 2024 года у россиян появится возможность открывать счета по программе долгосрочных сбережений онлайн через портал «Госуслуги».