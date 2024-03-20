23 тыс. россиян перевели пенсию от государства в долгосрочные сбережения

С 1 января 2024 года в России работает программа долгосрочных сбережений. Суть программы в том, что гражданин заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и делает в него взносы. Государство в первые три года, в 2024—2026 годах, также будет пополнять эти счета — до ₽36 тыс. в год, или ₽108 тыс. за три года, на каждого участника программы. Кроме того, по программе предусмотрен налоговый вычет — при взносах на ₽400 тыс. в год к возврату можно будет заявить ₽52−60 тыс.