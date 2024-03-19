Акции «ТКС Холдинга», нефть выше $87 и индекс Мосбиржи: дайджест

Расписки «ТКС Холдинга» были одними из самых популярных для покупки в зарубежном контуре, поэтому желающих их продать довольно много, сообщили аналитики «Альфа-Инвестиций». В брокере полагали, что просадка бумаг в ближайшие дни может достичь 10−12%, после чего котировки устремятся вверх.