Акции «ТКС Холдинга», нефть выше $87 и индекс Мосбиржи: дайджест

Акции «ТКС Холдинга».
В понедельник, 18 марта, акции «ТКС Холдинга» начали торговаться на Мосбирже после почти месячной паузы из-за «переезда» компании с Кипра в Россию. С 15 февраля до 18 марта 2024 года торги бумагами TCS Group были приостановлены. После редомициляции и завершения конвертации ценных бумаг эмитента на бирже начались торги акциями нового головного юрлица группы — «ТКС Холдинг».
После открытия торгов бумаги резко подешевели и на минимуме падение достигало 6,04%, а цена акций опускалась до ₽2872,5. Однако вскоре инвесторы начали активно выкупать просадку. Во второй половине торгов бумаги «ТКС Холдинга» вышли в плюс и по итогам понедельника закрылись ростом на 0,33% — на уровне ₽3067.
Падение котировок на открытии торговой сессии объясняется исключительно навесом продавцов, чьи бумаги до редомициляции были заблокированы за рубежом, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Расписки «ТКС Холдинга» были одними из самых популярных для покупки в зарубежном контуре, поэтому желающих их продать довольно много, сообщили аналитики «Альфа-Инвестиций». В брокере полагали, что просадка бумаг в ближайшие дни может достичь 10−12%, после чего котировки устремятся вверх.
Аналитики ПСБ отметили, что восстановление котировок после просадки в первый день торгов произошло быстрее, чем ожидалось. При этом эксперты также допускают, что в ближайшее время навес продавцов еще будет ощущаться.
По мнению Натальи Мильчаковой, потенциальные выгоды от инвестиций в акции «ТКС Холдинга» намного превышают риски. Стремление инвесторов выкупить подешевевший актив было вызвано прежде всего тем, что основные риски, связанные с блокировкой бумаг в иностранном депозитарии, после смены юрисдикции устранены.
В «Альфа-Инвестициях» также обратили внимание, что в отличие от акций ВК, которым потребовалось три месяца на закрытие просадки после редомициляции, в ТКС это произошло за одну сессию.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 18 марта небольшим снижением, потеряв 0,11%, до 3296,3 пункта.
Относительная слабость рынка наблюдается уже четвертую сессию подряд, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Он в основном реагирует на негативные сигналы. Вероятно, это обусловлено большой геополитической неопределенностью, а также отсутствием новых драйверов, необходимых для продолжения роста от достигнутых недавно двухлетних вершин», — полагает аналитик.
«Локальное снижение связано с резким укреплением национальной валюты, а также предстоящим заседанием ЦБ», — считает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.
Базовый сценарий УК «Первая» предполагает, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 16%. Текущие темпы инфляции хотя и снизились относительно осенних уровней прошлого года, но остаются выше таргета ЦБ. Более того, сохраняются и основные проинфляционные факторы. прокомментировал Андрей Алексеев.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, после планового прорыва полугодового боковика в размытых границах 3000−3300 пунктов рынку нужно время для снятия перекупленности. «Фактически наблюдается формирование базы под дальнейшее движение, и, следуя биржевому постулату, что тренд, скорее, продолжится, чем развернется, ожидания сводятся к дальнейшему подъему индекса», — отметил Михаил Зельцер.
Цены на нефть
Цена нефти Brent ускорила рост во второй половине торгов 18 марта, под закрытие торгов превысив отметку $87 за баррель. На пике этот сорт нефти торговался на уровне $87,18 за баррель. Выше $87 стоимость нефти поднялась впервые с 3 ноября прошлого года.
Тем не менее к окончанию сессии котировки несколько скорректировались, майский фьючерс на Brent закрылся на отметке $86,9 за баррель.
Цены в начале недели получили поддержку от макроэкономических данных из Китая за февраль, которые преимущественно превысили прогнозы, давая надежду на ускорение второй по величине экономики мира, отметила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
По данным правительства Китая, опубликованным в понедельник, 18 марта, объем переработанной нефти в стране в январе-феврале 2024 года составил 118,76 млн тонн, что является рекордным показателем и на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.
В то же время на рынке также сохраняются риски более ограниченного предложения из-за геополитической напряженности в разных частях света, добавила Елена Кожухова. В частности, в минувшие выходные и на прошлой неделе был зафиксирован целый ряд атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.
«По некоторым данным, около 15% нефтеперерабатывающих мощностей РФ затронуто перебоями в последние дни, что способно привести к сокращению экспорта нефти из страны для нивелирования негативного эффекта», — пишет Дмитрий Бабин.
Дополнительным позитивом для нефтяных цен выступило намерение Ирака сократить поставки нефти для компенсации перепроизводства в предыдущие два месяца, полагает аналитик.
Ирак сократит экспорт сырой нефти до 3,3 млн баррелей в сутки в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать превышение квоты ОПЕК+ с января, сообщило в понедельник Министерство нефти Ирака. Это сократит поставки на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, добыл в январе и феврале значительно больше, чем целевой показатель, установленный в январе, когда несколько членов ОПЕК+, включая Ирак, согласились поддержать рынок нефти.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, нефть Brent может подорожать до $88−89 за баррель уже в течение ближайших двух недель. Однако с этих уровней может быть возможна коррекция в область $80 за баррель, как только «бычьи» факторы перестанут влиять на рынок, предупредила эксперт.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 марта.
Broadcom: дивиденды — $5,25. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,42%.
Philip Morris International: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 9 апреля. Доходность — 1,36%.
Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 4 апреля. Доходность — 0,82%.
Другие важные события
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, март — 13:00 мск.
США: количество выданных разрешений на строительство, февраль — 15:30 мск.
США: количество новостроек, февраль — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3296,3 (-0,11%).
Индекс РТС: 1129,5 (+0,88%).
S&P 500: 5149,42 (+0,63%).
Dow Jones Industrial Average: 38 790,43 (+0,2%).
NASDAQ Composite: 16 103,45 (+0,82%).