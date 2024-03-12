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Россияне с июля смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений на Госуслугах

Как отметил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, россияне смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений (ПДС) через «Госуслуги».
Источник: Агентство «Москва»

Открытие счета по программе долгосрочных инвестиций в рсосии станет доступна через сайт «Госуслуги» с июля текущего 2024 года.

Представитель ведомства добавил, что в рамках этой программы в России уже были заключены свыше 200 тысяч договоров.

Чебесков добавил, что программу до сих пор дорабатывают.

Он также назвал возможность открытия счета по ПДС через «Госуслуги» важным улучшением клиентского пути, поскольку дает возможность быстро открывать счета.

10 июля прошлого 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране была запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​