Уже в 2025 году: эксперты оценили новую инвестиционную инициативу ЦБ

Государственная дума РФ приняла закон о введении нового инструмента для долгосрочных инвестиций россиян — долевое страхование жизни (ДСЖ) с покупкой паев.

«В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ», — пояснили в Центробанке России.

Управляющая компания, работающая на фондовом рынке, или сама страховая компания при наличии необходимой лицензии, получат право управлять активами страхователя. «В договоре ДСЖ будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование жизни», — уточняется в комментарии ЦБ.

Регулятор отмечает плюсы повышенной сохранности сбережений: паи ПИФ, купленные по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента, что защитит его от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании. Права пайщиков ПИФ защищены законом об инвестиционных фондах.

«Бурно обсуждаемая программа ДСЖ может быть удобна для клиентов — не нужно заключать несколько договоров для закрытия всех потребностей и работать с разными компаниями», — пояснила Надежда Чурон, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности.

С одной стороны, клиент получает защиту жизни и здоровья (зависит от включенных рисков). А с другой стороны — возможность инвестирования денежных средств.

Но, в отличие от индивидуального страхования жизни (ИСЖ), ответственность за получение и размер процентов, равно как и неполучение дохода, в этом случае будет полностью лежать на самом клиенте. Именно на этом пункте и возникает разница с другими инструментами вложения денег. Надежда Чурон эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности

По ее мнению, программы ДСЖ не будут конкурировать с такими простыми инструментами, как депозиты. Так как цель использования вкладов, чаще всего, это получение понятного фиксированного процента за короткие сроки.

ДСЖ выходят на рынок ПИФов, но использовать могут только ПИФы для неквалифицированных инвесторов. Что, с одной стороны, может привлечь дополнительных клиентов на этот рынок, но, с другой стороны, не оттянуть внимание квалифицированных инвесторов.

В основе конкуренции с другими инвестпродуктами лежат дополнительные налоговые и юридические льготы, что могут привлечь клиентов к покупке данных финансовых инструментов.

Возможно развитие конкуренции между программами страхования жизни. Но скорее внедрение ДСЖ вызовет расширение рынка — клиенты, желающие вложить свои деньги, будут выбирать и чистые инвестиции, и комбинированные инструменты, позволяющие и налоговые льготы получить, и страховую защиту, и какой-либо доход. Надежда Чурон эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности

«Запуск ДСЖ наверняка приведет к увеличению долгосрочных инвестиций в фондовый рынок, но, к сожалению, не в том объеме, в каком планируется. Уровень финансовой грамотности населения (неквалифицированных инвесторов) еще не достиг уровня, когда мы можем взять на себя всю ответственность за результаты, и при этом не будем ждать невероятных процентов от небольших вложений», — прогнозирует Надежда Чурон.

«Государственная Дума России сильно беспокоится о низком уровне в экономики так называемых “длинных денег”. Под ними понимают долгосрочные финансовые вложения, которые использовались бы с окупаемостью в 5−10 лет. Новый тип ИИС, новый страховой продукт, все эти инструменты создаются с целью привлечения в экономику длинных денег», — пояснила эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

По ее мнению, ДСЖ или долевое страхование жизни — попытка воскресить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

«Главное отличие: теперь за инвестиционные решения отвечает не страховщик, а сам клиент», — отметила она.

Как это будет работать?

Работать это будет следующим образом: часть вносимых на счет средств будет направляться на страхование жизни, а часть будет инвестироваться.

Проблема ИСЖ заключалась в крайне низкой доходности. Примерно по трети полисов ИСЖ доходность была нулевой. Предполагается, что по ДСЖ средства будут вкладываться в паи открытых российских ПИФов, а клиентам будут предоставлять несколько вариантов стратегий в зависимости от их целей, пояснила Ольга Гогаладзе.

«Для принятия решения об открытии ДСЖ стоит посмотреть на доходность и комиссии», — советует эксперт по инвестициям. В случае с ИСЖ, например, многие банки «наваривались» на комиссиях, оставляя клиентов почти без прибыли. Возможно, доходность по ДСЖ будет более высокой и прозрачной, что вызовет определенный интерес. Но если размер комиссий будет сильно влиять на прибыльность счета, то логичнее будет открыть счет самостоятельно.

По ее прогнозу, этот продукт вряд ли будет пользоваться огромным спросом у населения. Россияне все больше повышают финансовую грамотность и идут на биржу с целью создания пассивного дохода. В этом им помогают инструменты, прошедшие проверку временем: ИИС, надежные ПИФы и прочее.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​