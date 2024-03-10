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S&P понизило кредитный рейтинг Украины с «CCC» до «CC»

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины с «CCC» до «CC», прогноз отрицательный, и оценило вероятность дефолта по внешним коммерческим обязательствам как очень высокую. Об этом сообщило агентство Reuters.
Источник: РИА "Новости"

По его данным, S&P прогнозирует начало Киевом переговоров о реструктуризации долга со своими частными кредиторами в ближайшем будущем, завершение этого процесса прогнозируется на середину 2024 года.

Рейтинговое агентство также добавило, что среднесрочные экономические перспективы Украины подвержены высокой степени неопределенности из-за продолжающегося украинского конфликта и значительного ущерба экономике и демографическим показателям страны.

9 декабря агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «СС». Эта категория означает высокую вероятность дефолта и уязвимость долга для неплатежей, для ранжирования рисков ниже «СС» расположены еще две категории.