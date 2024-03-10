S&P понизило кредитный рейтинг Украины с «CCC» до «CC»

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины с «CCC» до «CC», прогноз отрицательный, и оценило вероятность дефолта по внешним коммерческим обязательствам как очень высокую. Об этом сообщило агентство Reuters.