Это личное: Минэк повысит конфиденциальность фондов состоятельных россиян

Пока единственным миллиардером из списка Forbes, кто перевел активы в личный фонд в России, стал попавший под санкции в 2022 году совладелец магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль» Игорь Кесаев. Личный фонд есть у семьи основателя и гендиректора IT-компании «Барс груп» (входит в «Ростех») Тимура Ахмерова, а также у Фоата Комарова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России», основателя группы «СМП», владеющей нефтяными компаниями в Татарстане. Первопроходцем по созданию личного фонда в России стал один из пионеров Рунета, бизнесмен Хачатур Арушанов, который также участвовал в запуске первого в России делового телеканала «РБК-ТВ» в 2003 году.