Это личное: Минэк повысит конфиденциальность фондов состоятельных россиян

Минэкономразвития реформирует режим личных фондов — аналог зарубежных трастов для состоятельных россиян, которые пока не набрали популярность среди российских бизнесменов. Соответствующие поправки в законодательство министерство опубликовало на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Право учреждать в России личные фонды появилось 1 марта 2022 года. В них можно хранить любое имущество: бизнес, недвижимость, акции
С мая 2022 года ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил создавать новые трасты для россиян и обслуживать старые. К этим мерам присоединились Швейцария и Лихтенштейн. За два года в России зарегистрировано всего 16 фондов, следует из ЕГРЮЛ.
Что изменится в работе «русских трастов»
Личные фонды освободят от требований, предъявляемых к некоммерческим организациям (НКО), и следовательно, от контроля Минюста — ежегодной отчетности и проверок, следует из законопроекта. Сейчас от обязанности сообщать, на что тратят средства, освобождены только НКО, учрежденные россиянами и не получающие иностранное финансирование. Но и в таком случае они должны предоставлять этому доказательства.
При этом бенефициарами личных фондов не смогут быть лица, у которых заморожены средства на счетах и другое имущество в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма. Это же требование Минэк предлагает распространить на директоров и управляющих.
Учредитель личного фонда будет нести субсидиарную ответственность (она наступает, когда активов недостаточно, чтобы погасить долг) по обязательствам фонда. И наоборот, личный фонд будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя в течение трех лет, но в исключительных случаях суд может продлить этот срок еще на пять лет. Если личный фонд учредили супруги и передали в него общее имущество, один из них вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия второго.
Законопроект уточняет условия работы личных фондов: коллегиальный орган должен состоять как минимум из двух человек и правомочен рассматривать какие-либо вопросы в присутствии половины участников, будет запрещено передавать голос другим людям. Создавать и реорганизовывать личные фонды, менять учредительные документы можно будет только по заявлению нотариуса. Он же должен будет проверять, чтобы передаваемое в фонд личное имущество было дороже 100 млн рублей (это минимальная сумма взноса в личные фонды).
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Пока единственным миллиардером из списка Forbes, кто перевел активы в личный фонд в России, стал попавший под санкции в 2022 году совладелец магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль» Игорь Кесаев. Личный фонд есть у семьи основателя и гендиректора IT-компании «Барс груп» (входит в «Ростех») Тимура Ахмерова, а также у Фоата Комарова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России», основателя группы «СМП», владеющей нефтяными компаниями в Татарстане. Первопроходцем по созданию личного фонда в России стал один из пионеров Рунета, бизнесмен Хачатур Арушанов, который также участвовал в запуске первого в России делового телеканала «РБК-ТВ» в 2003 году.
Зачем нужны изменения
Сейчас у личных фондов статус некоммерческих организаций, и за ними установлен двойной контроль, пояснила Forbes управляющий партнер Nevskaya Consulting Дарья Невская. «Помимо налоговой отчетности, они обязаны раскрывать Минюсту источники финансирования, поскольку требования к прозрачности НКО выше, чем для обычных юрлиц. В итоге информация о частной семейной структуре, которая должна быть конфиденциальна, даже более прозрачна, чем у обычных коммерческих структур», — объясняет она. Отмена отчетности и проверок «будет способствовать сохранению конфиденциальности документации и деятельности фонда», подчеркивает юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation, Middle East Desk София Имамутдинова.
«В будущем личным фондам могут позволить не раскрывать бенефициаров по аналогии с тем, как это сейчас разрешено иностранным структурам без образования юрлица», — полагает Дарья Невская.
Право одного из супругов выходить из состава учредителей может понадобиться в случае развода, продолжает она. «Или если один из супругов захочет избежать взыскания активов фонда в рамках привлечения учредителя к субсидиарной ответственности», — предполагает юрист.
Поэтому в личный фонд невыгодно передавать средства для последующих инвестиций в ценные бумаги. «В результате изменений личные фонды смогут инвестировать в более широкий спектр ценных бумаг», — отмечает Невская. «Это повысит популярность личных фондов», — считает Мария Кукла. Например, в личные фонды можно будет передать паи закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ), что позволит эффективнее решать проблему наследования бизнес-активов и объектов недвижимого имущества. «ЗПИФ будут обеспечивать профессиональное управление и налоговую эффективность, а личный фонд — такой порядок использования доходов и активов, который будет предусмотрен учредителем управления, с исключением наследственных споров», — пояснила эксперт. При этом далеко не каждому личному фонду нужен статус квалифицированного инвестора — такой необходимости нет, например, если личный фонд владеет только недвижимостью и не занимается инвестиционной деятельностью, отмечает Имамутдинова.
Не исключено, что законодатели внесут изменения и в 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и личные фонды обяжут принимать правила внутреннего контроля, назначать ответственных лиц и проводить проверки, допускает партнер FTL Advisers Мария Кукла. По словам Невской, это «добавит бумажной работы и увеличит издержки», а членам управляющего органа фонда, вероятно, придется регулярно проходить обучение и аттестацию на знание правил ПОД/ФТ.
Зарубежная альтернатива
Большинство из 16 личных фондов появилось за последние полгода — с тех пор, как для них приняли налоговые льготы и урегулировали порядок передачи имущества и ликвидации. До этого бизнесмены считали существенным риск, связанный с налоговой нагрузкой, говорит София Имамутдинова.
«Количество таких структур кратно превышает количество российских фондов», — отмечает Мария Кукла. Например, миллиардер Владимир Лисин перевел свои доли в НЛМК и Первой грузовой компании из Кипра в Абу-Даби.
«В ОАЭ созданы благоприятные условия для создания трастов и фондов. Несмотря на введение налога на прибыль, личные фонды могут получить статус неинкорпорированного партнерства, и обязанность по уплате налогов переносится на физлиц, а в ОАЭ доходы физлиц от инвестиций, продажи и аренды недвижимости освобождены от подоходного налога», — рассказала Дарья Невская.
«Сейчас многие владельческие структуры, которые были зарегистрированы в таких офшорах, как Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы, а также в ЕС, перерегистрируются в ОАЭ и в большинстве случаев не в форме коммерческой компании, а как семейные фонды (фаундации), — отмечает Дарья Невская. — После того, как Россия и ОАЭ, наконец, договорятся о новом соглашении об избежании двойного налогообложения, процесс перевода только усилится».
Помимо ОАЭ, россияне создают трастовые/фондовые структуры в таких юрисдикциях, как Бахрейн, Маврикий, Сейшельские острова, Кюрасао, Гонконг, перечисляют эксперты. Личные фонды в России и за рубежом решают различные задачи по сохранению и управлению российскими и иностранными активами. «Потому не стоит их противопоставлять», — подчеркивает Мария Кукла.
Ольга Агеева