Бизнес сколачивает несостояния. Юрлица начали год с роста банкротств

Число корпоративных банкротств в РФ начало расти впервые с 2021 года. «Ъ» подсчитал, что за первые два месяца 2024 года количество признанных банкротами юрлиц увеличилось почти на 60% год к году. Юристы подтверждают, что эффект прошлогоднего моратория на банкротства исчерпан, и ждут устойчивого, хотя и не взрывного, роста количества несостоятельных компаний. Сдержать его могло бы повышение лимита по долгу для начала процедуры с 300 тыс. руб. до 2 млн руб., как предлагал Верховный суд РФ (ВС). Однако и в органах власти, и в юридическом сообществе эту идею считают спорной.