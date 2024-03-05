«Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ

Путин в послании 29 февраля предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Он также предложил «закрыть всяческие лазейки», которые некоторые компании используют для ухода от налогов или занижения платежей. Президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. И в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов", — заявил тогда Путин.