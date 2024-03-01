ФРС всех обманет? Что будет, если США не снизят ставку

В ФРС сейчас больше страхов в быстром снижении ставки, чем в сохранении ее на высоком уровне, следует из протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Это одна из ключевых структур Федеральной резервной системы — комитет отвечает за размер ставок.
После заседания
Хотя на этой неделе в Федеральной резервной системе (ФРС) США и заявили о готовности перейти к снижению процентных ставок, там отметили, что острой необходимости в этом сейчас не видят. Как отметила президент федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, «неизбежная угроза для экономики отсутствует… Мы готовы предпринять шаги к сокращению, когда этого от нас потребует статистика».
Голоса во главе ФРС
Большинство в комитете считают опасным для экономики снижение ставок — деньги станут дешевле и ускорят рост цен.
Поэтому FOMC сообщил, что более внимательно изучить статистику и убедиться в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%. Ставка достигла своего пика, и такая высокая стоимость кредитов в США может нанести вред экономике, считает ряд представителей FOMC.
Некоторые руководители ФРС считают, что прогресс в борьбе с инфляцией может застопориться, если экономика продолжит расти также уверенно, как и раньше. Поэтому появилась неопределенность в сроках сохранения высокой ставки, пояснила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Теперь на рынке ожидают снижения ставки с вероятностью 67,7% в июне, а в марте в снижение верят лишь 4%, согласно котировкам фьючерсных контрактов на процентные ставки.
В начале года рынки были уверены, что ФРС начнет снижать ставки в марте и общее снижение за год составит 160 базисных пунктов. На тот момент руководство ФРС старалось дать сигнал рынку, что эти ожидания преждевременны — это нашло отражение в релизе, в протоколе и непосредственно в пресс-конференции Джерома Пауэлла.
«Теперь ожидания рынков стали скромнее — котировки фьючерсов на ставку на CME (Чикагская товарная биржа) закладывают в качестве основного сценария начало снижения ставки в июне и общий масштаб снижения за год в пределах 100 б.п. (это приближается к декабрьскому прогнозу ФРС: снижение на 75 б.п. до конца года)», — сообщила Ольга Беленькая.
Как рынки восприняли смену ожиданий
Плохие данные по январской инфляции США были опубликованы раньше пояснений FOMC.
По последним статданным, потребительские цены (CPI) в США в январе выросли на 3,1% в годовом сравнении (данные министерства труда страны). Разные опросы экономистов и аналитиков, которые формируют рыночные ожидания, говорили о более быстром снижении цен — до 2,9%. Поэтому инвесторы готовились к подобному развитию событий заранее и «на факте» не паниковали.
Индекс Dow Jones после публикации протокола FOMC завершил торговую сессию небольшим ростом на 0,13%, S&P — также на 0,13%, Nasdaq — снизился на 0,32%. На остальных рынках также обошлось без сюрпризов.
ФРС повысила ставки до максимума за 23 года в 5,25−5,5% ради снижения инфляции. Дорогие кредиты снизят спрос на деньги, товары, услуги и инфляция снизится. Поэтому ФРС выбирает золотую середину — как слишком сильно не замедлить экономику и, чтобы цены не росли слишком быстро.
Около 60% мировых валютных резервов стран хранится в долларах, по данным Международного валютного фонда (МВФ). Доля доллара в международных расчетах в рамках системы SWIFT составляет примерно 47%. Поэтому стоимость долларовых кредитов влияет на глобальные перетоки капитала — при повышении ставки растет спрос на долларовые активы (доллара и казначейские облигации), инвесторы меньше вкладывают в сырьевые товары. Поэтому размер ставки влияет на цену акций и сырьевых товаров.
Что будет с акциями, долларом и рублем
Если ФРС не снизит ключевую ставку в этом году, то американский рынок акций может заметно скорректироваться. «Пока вероятность реализации такого сценария ниже 50%. Ближайшая цель по S&P 500 при негативном раскладе — 4700 пунктов», — пояснила Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».
«Возможно снижение рисковых активов, включая рубль против доллара. Сдерживающим фактором может стать возможная причина сохранения параметров монетарной политики — рост американской экономики. В силу глобализации мировые ЦБ могут действовать относительно синхронно. Выход из рисковых активов может оказать давление и на российский рынок акций. Многое будет зависеть от динамики рубля и поведения Банка России», — рассказала эксперт.
«Можно допустить, что сохранение ставки ФРС на текущем уровне в течение всего года (пока это не базовый сценарий) может оказаться слишком обременительным для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и спровоцировать усиление турбулентности на финансовых и сырьевых рынках; в частности, уязвимыми могут оказаться так называемые “акции роста” с высокими значениями рыночных мультипликаторов», — прогнозирует Ольга Беленькая.
Выдержит ли экономика и бюджет
Вышедшие за прошедшие 3 недели данные по рынку труда и инфляции в США за январь подтвердили, что осторожный подход ФРС в общем оправдан, считает Ольга Беленькая. Накануне глава ФРБ Ричмонда Том Баркин (один из представителей ФРС) сказал, что январские данные, показавшие более сильный рост числа рабочих мест и более сильную инфляцию, чем ожидалось, сделали любое предложение о снижении ставок «более трудным».
Пока высокий уровень ставки ФРС не мешает устойчивому росту американской экономики, что позитивно воспринимается и американским фондовым рынком, и глобальными рынками. И МВФ, и ОЭСР в последнее время пересмотрели прогнозы роста экономики США на этот год в сторону повышения.
«Тем не менее нельзя забывать, что денежно-кредитная политика (размер ставки) действует на экономику не сразу, а с временным лагом, полный эффект от высокой ставки ФРС на замедление роста экономики еще не до конца проявился, а на уровне безработицы он скажется чуть ли не в последнюю очередь (в мандат ФРС входит не обеспечение не только ценовой стабильности, но и максимальной занятости)», — пояснила Ольга Беленькая.
Кроме того, как указано в протоколе, сотрудники ФРС отмечают множество рисков, от «заметных» уязвимостей в финансовой системе США, в том числе падение цен на коммерческую недвижимость, до возможности того, что «снижение инфляции может занять больше времени, чем ожидалось», и это может ослабить экономическую активность сильнее, чем прогнозировалось. Принимая решение по ставке, ФРС, как ожидается, будет учитывать все эти факторы.
«Для экономики и рынков важнее не номинальный, а реальный уровень процентных ставок (за вычетом инфляции)», — отметила она.
Руководство ФРС давало понять, что снижение ставки в случае устойчивого замедления инфляции нужно будет для того, чтобы предотвратить фактическое повышение реальной процентной ставки, которое грозит избыточным торможением экономики и ростом безработицы.
Процентные платежи выросли за год с 10,7% до 13,3% от расходов федерального бюджета страны или в 1,7% ВВП США. В 2024 году США на обслуживание госдолга могут потратить около 1 трлн долларов, подсчитал Bloomberg. Это больше, чем расходы бюджета на оборону (886 млрд долларов).
«С учетом близкой к рекорду долговой нагрузки в мире, высокий уровень процентных ставок увеличивает риски возникновения финансовых кризисов, однако это и не предопределено», — предупредила Ольга Беленькая.
Что касается расходов на обслуживание госдолга США, то проблема рекордного госдолга и раздутых бюджетных дефицитов (2023 финансовый год: 6,2% ВВП) усугубляется высоким уровнем стоимости заимствований.
Так, по данным бюджетного управления Конгресса США (CBO), чистые процентные расходы на обслуживание госдолга в 2023 году (2,4% ВВП) уже превысили среднеисторическое значение за 50 лет (1974−2023 гг.) (2,1% ВВП) и продолжат рост в ближайшие годы.
Если фискальная политика не будет скорректирована в сторону сокращения бюджетных дефицитов, то через 10 лет (2034 год) по прогнозу CBO, расходы на обслуживание госдолга достигнут 3,9% ВВП (больше, чем оборонные расходы и чем расходы по медицинскому госстрахованию Medicaid).
«Проблема обслуживания долга — не самая важная для американского бюджета. Пока речь идет о затратах менее 3% ВВП, величина может вырасти. Более тяжелые последствия может иметь увеличение обязательных затрат на социальное и медицинское страхование, а также возможное сокращение налоговых поступлений», — пояснила Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».
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