ФРС всех обманет? Что будет, если США не снизят ставку

«Тем не менее нельзя забывать, что денежно-кредитная политика (размер ставки) действует на экономику не сразу, а с временным лагом, полный эффект от высокой ставки ФРС на замедление роста экономики еще не до конца проявился, а на уровне безработицы он скажется чуть ли не в последнюю очередь (в мандат ФРС входит не обеспечение не только ценовой стабильности, но и максимальной занятости)», — пояснила Ольга Беленькая.