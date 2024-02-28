«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд

«Роскосмос» планирует выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. в 2024 году. Об этом РБК сообщил представитель госкорпорации. По его словам, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения, среди которых, к примеру, земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.
Средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий», уточнили в «Роскосмосе».
Как санкции повлияли на «Роскосмос»
Прошедший 2023 год был для «Роскосмоса» непростым, отмечал ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Отрасль сильно пострадала от западных санкций — это привело к значительному сокращению объема экспортируемой продукции, поскольку часть контрактов была заключена с так называемыми недружественными странами. Из-за влияния санкций «Роскосмос» потерял около 180 млрд руб. экспортной выручки, оценивал глава госкорпорации.
«Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет», — говорил Борисов. Консолидированная выручка «Роскосмоса» в 2023 году выросла на 24 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Абсолютные цифры по финансовым показателям глава «Роскосмоса» не назвал, но отметил, что в 2022 году госкорпорации удалось снизить убыток до 17,3 млрд руб. В декабре Борисов также сообщал, что «Роскосмос» работает над новой моделью деятельности для повышения эффективности и ухода от убыточности.
Какие объекты госкорпорация выставит на торги
Госкорпорация выставляет на продажу непрофильные активы уже не первый год. В списке предполагаемого для продажи в 2024 году имущества, с которым ознакомился РБК, — объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и других регионах. Из новых объектов на торги будут выставлены:
- база отдыха «Салют», расположенная в поселении Вороновское недалеко от Троицка. За 15,4 га и 18 строений, находящихся на этом участке, планируется выручить как минимум 703 млн руб.;
- комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, входящий в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина». Начальная стоимость строений и участка под ними общей площадью 1,8 га составит 652 млн руб.;
- 75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи, на которые будет искать покупателя Ракетно-космический центр «Прогресс». За них госкорпорация хочет выручить около 332 млн руб.
Так, на торги вновь будет выставлен имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе столицы, принадлежащий «Российским космическим системам». Начальная стоимость 16 зданий и 1,9 га земли составит 1,79 млрд руб. Там же Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) продаст офисное здание на 7,2 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 0,2 га — его начальная цена составляет 745 млн руб.
Повторные аукционы госкорпорация проведет и по продаже нескольких санаториев. К примеру, речь идет о пансионатах «Восход» рядом с городом Сергиев-Посад (720 млн руб.) и «Восток» в Лермонтово в Краснодарском крае (665 млн руб.), санаторно-оздоровительном комплексе «Чайка» в Коломенском районе Московской области (167 млн руб.).
Как оценивают объекты эксперты
Оценка объектов «Роскосмосом» близка к их рыночной стоимости, рассуждает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Об этом же говорит и директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. Скорее всего, среди покупателей будут востребованы объекты в старых границах Москвы, полагает Рывкин. Участок на Бауманской улице действительно может заинтересовать жилых девелоперов, считает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Впрочем, он указывает, что цена на него в данный момент выглядит завышенной.
Застройщики также могут обратить внимание на пансионаты в Сочи и Туапсе, отмечает Горюнов. По его словам, остальные активы могут быть интересны, к примеру, гостиничным управляющим компаниям. Он напоминает, что несколько лет назад владелец сети отелей Azimut Александр Клячин выкупил санатории РЖД. Кроме того, инвесторы могут приобрести гостиничные объекты под редевелопмент в клубный комплекс или семейный курорт, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Впрочем, он указывает, что обычно пансионаты и санатории не пользуются значительным спросом со стороны инвесторов в связи с вопросами по их дальнейшему использованию. Это связано с тем, что они обычно расположены на значительном удалении от крупных городов, объясняет Виноградов.
Площадку в поселении Вороновское будущий покупатель может использовать под строительство коттеджного поселка или малоэтажного проекта, считает Виноградов. Трубачев полагает, что здесь можно будет построить около 20−25 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в таком случае составит 2,5−3 млрд руб., подсчитал он. А вот на участок в Химках претендента будет найти тяжело, полагают консультанты. Это связано с тем, что он расположен на пересечении зон промышленной и жилой застройки, говорит Трубачев. Кроме того, на нем находится и объект незавершенного строительства, что требует поиска наиболее эффективного решения по использованию актива, добавляет Горюнов.
Как «Роскосмос» продавал имущество
В 2023 году «Роскосмос» смог выручить от продажи непрофильных активов свыше 6,5 млрд руб., уточнил его представитель. Структуры госкорпорации в прошлом году часто выставляли на торги объекты недвижимости, говорят консультанты. К примеру, в декабре прошлого года состоялся аукцион по продаже территории комбината питания «Космос» на Новозаводской улице. Победитель тогда не раскрывался, однако в середине января новым собственником актива стала структура девелопера Capital Group, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Росреестра. Там он сможет возвести около 50 тыс. кв. м недвижимости. В январе 2024 года компания «Роском», принадлежащая бизнесмену Шоте Сусаняну, закрыла сделку по покупке имущества Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА), расположенного на Авиамоторной улице в Лефортово. Теперь ей принадлежат там земельные участки общей площадью 15,8 га и комплекс строений на 113,4 тыс. кв. м. Актив достался «Роскому» по начальной стоимости — 2,68 млрд руб. Аукцион по продаже имущественного комплекса проходил еще в конце ноября прошлого года.
В 2023 году структура «Роскосмоса» продала и один из гостиничных объектов. По данным площадки «Сбер-А», речь идет о санатории-профилактории «Дружба» (12 га территории и 23 строения), расположенном в подмосковном Пушкино. Торги по его продаже прошли еще в конце декабря, однако победитель аукциона не раскрывался. По данным Росреестра, новым владельцем актива в конце января этого года стала компания «Пирогово». Собственниками этой компании, судя по данным ЕГРЮЛ, выступают Диана Белоенко и Родион Сокровищук. Последний является генеральным директором ООО «Порт “Вера” Холдинг», подконтрольного структурам Альберта Авдоляна. Также Сокровищуку принадлежат доли в компаниях «Эльгауголь», «Эльга-транс» и «Эльга-дорога», связанных с бизнесменом. Получить комментарий Сокровищука не удалось. Представитель Авдоляна комментировать данную сделку не стал, сказав лишь, что это личная сделка Сокровищука.