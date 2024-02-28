«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд

Застройщики также могут обратить внимание на пансионаты в Сочи и Туапсе, отмечает Горюнов. По его словам, остальные активы могут быть интересны, к примеру, гостиничным управляющим компаниям. Он напоминает, что несколько лет назад владелец сети отелей Azimut Александр Клячин выкупил санатории РЖД. Кроме того, инвесторы могут приобрести гостиничные объекты под редевелопмент в клубный комплекс или семейный курорт, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Впрочем, он указывает, что обычно пансионаты и санатории не пользуются значительным спросом со стороны инвесторов в связи с вопросами по их дальнейшему использованию. Это связано с тем, что они обычно расположены на значительном удалении от крупных городов, объясняет Виноградов.