НСПК рекомендует не обновлять и не удалять ранее скачанный «СБПэй»

В пресс-службе также отметили, что функционал приложения «Привет!» на смартфонах с iOS доступен в настоящее время в web-версии (в мобильной и десктоп) из любого удобного пользователю браузера. Сервис «СБПэй» и приложение программы лояльности НСПК «Привет!» сейчас можно установить только на устройствах Android, их можно скачать или обновить из RuStore.