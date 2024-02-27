Приложение СБПэй было удалено из AppStore

СБПэй — это мобильное приложение для быстрой оплаты товаров и услуг смартфоном. Оплату можно провести по NFC-табличке (это доступно пользователем Androip) и по QR-коду. Плюс через приложение можно было зарегистрироваться в программе лояльности и получать кэшбек. Приложение «Привет!» рассказывало об акциях СБП, а также давало возможность получать моментальный кешбек.