СМИ сообщили о задержании бизнесмена Антипова, источники «Ъ» это опровергают

В иске Генпрокуратуры от 5 февраля говорится, что все три предприятия были приватизированы незаконно — без разрешения правительства. Сейчас же, по версии истца, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК утверждало, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт.