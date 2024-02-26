СМИ сообщили о задержании бизнесмена Антипова, источники «Ъ» это опровергают

О задержании Юрия Антипова без подробностей сообщило местное издание 74.ru со ссылкой на источник на ЧЭМК. Вскоре ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Антипов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По словам собеседника агентства, дело расследует МВД, а оперативное сопровождение обеспечивает ФСБ.
Юрий Антипов занимает 170 место в рейтинге Forbes с состоянием $700 млн. Ранее сегодня Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал акции трех крупных предприятий бизнесмена — ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов — в собственность государства.
В иске Генпрокуратуры от 5 февраля говорится, что все три предприятия были приватизированы незаконно — без разрешения правительства. Сейчас же, по версии истца, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК утверждало, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт.