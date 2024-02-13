Cтали известны основания, по которым Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

По версии надзора, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России. Сейчас же, полагают авторы заявления, предприятия и вовсе попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК рассчитывает доказать законность событий 1990-х годов, утверждая, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт, а не контролером.
В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (по данным холдинга, производят 90% ферросплавов в России и принадлежат АО «Компания “Эталон”» Юрия и Людмилы Антиповых) Генпрокуратура указала на противоправное «завладение» в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями — Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов. Их активы были выведены за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны», говорится в имеющемся у «Ъ» иске к «Эталону», а также супругам Антиповым.
В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. В иске уточняется, что заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу (производственно-технологический комплекс) по изготовлению систем и элементов вооружения», поэтому, согласно п. 2.2.1 Программы приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче предприятий в частную собственность «относилось исключительно к компетенции правительства Российской Федерации», и кабмин такого решения не принимал.
По информации истца, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который «явно действовал с превышением полномочий» и в 1993—1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций предприятия, «которые им не принадлежали».
То же самое нарушение, как считают в Генпрокуратуре, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК, бумаги которого фонд имущества региона распределил в 1993—1994 годах, и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении «Кузнецких ферросплавов» (акции распределены в 1993—1996 годах). «Вышеуказанные обстоятельства являются основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников», — заявляют в ведомстве.
В иске также говорится, что, получив 100% акций, Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания “Эталон”», а затем три завода, «представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны», и вовсе «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности канадско-швейцарской RFA International. Компания выступает трейдером ЧЭМК.
«Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину. При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов», — говорится в иске.
В группе ЧЭМК, в свою очередь, заявляют, что предприятия не являются частью ВПК. В холдинге отмечают, что поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям — ММК, НЛМК, «Северстали» и другим, а уже они отправляют сталь оборонным заводам. «В 2023 году предприятия холдинга отгрузили российским металлургам около 550 тыс. тонн ферросплавов», — заявил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, отметив, что приоритетом является внутренний рынок и что в то же время предприятие вынуждено искать потребителей своей продукции «по всему миру», чтобы сохранить рабочие места.
В ЧЭМК сообщают, что такая же схема приватизации, как на трех заводах, использовалась «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», но «“ошибки” выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ».
Однако, как уже сообщал «Ъ», именно нарушения при приватизации послужили основанием для удовлетворения исков Генпрокуратуры о возврате в собственность РФ таких крупных предприятий, как АО «Волжский оргсинтез» и АО «Метафракс Кемикалс», а также многих других.
Данные о попадании предприятий под контроль недружественных стран «неоднозначны», добавляют в ЧЭМК. «Ферросплавщики ведут внешнеэкономическую деятельность, поставляя свою продукцию в том числе и в США, активно взаимодействуя с западными металлотрейдерами. И точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники — металлурги, машиностроители и производители иной продукции, которая идет на экспорт. У современного бизнеса просто нет другого выбора», — комментируют в холдинге.
Спорные предприятия зарегистрированы на территории Свердловской, Челябинской и Кемеровской областей. Однако иск не был направлен в челябинский арбитраж, поскольку, как говорится в заявлении, Антипов «имеет широкие связи с административными и правоохранительными органами, которые продолжительное время бездействуют и мер по пресечению его незаконной деятельности и деятельности его сыновей не принимали».
На прошлой неделе в рамках дела суд арестовал акции, движимое и недвижимое имущество трех заводов группы ЧЭМК. Решение по самому иску еще не принято, но, как правило, много заседаний для это и не требуется.
Артур Якушко, Челябинск; Николай Сергеев