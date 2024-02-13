Cтали известны основания, по которым Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

По версии надзора, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России. Сейчас же, полагают авторы заявления, предприятия и вовсе попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК рассчитывает доказать законность событий 1990-х годов, утверждая, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт, а не контролером.