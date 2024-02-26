Рекордная индексация пенсий с 1 марта: кому и на сколько повысят

К инвалидам I группы причисляются люди, полностью утратившие способность работать. Это инвалиды с детства или люди с врожденными заболеваниями, а также те, кто получил серьезную травму, утратив трудоспособность и возможность самостоятельно позаботиться о себе. Это могут быть люди, перенесшие ампутацию обеих ног или рук, а также граждане, утратившие по какой-либо причине зрение или слух.