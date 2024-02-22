В ЕМС объявили о продаже контрольного пакета акций менеджменту

Менеджмент МКПАО «Юнайтед Медикал Груп», холдинговой компании сети клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), приобрел контрольный пакет акций компании, сообщили в пресс-службе ЕМС. «Нами было принято решение инвестировать в развитие Группы и приобрести контрольный пакет ее акций. Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком», — сказал гендиректор компании Андрей Яновский, его комментарий приводится в сообщении.
Как отметили в компании, контрольный пакет акций перешел гендиректору Андрею Яновскому, финансовому директору Дмитрию Шмелеву и директору по персоналу и организационному развитию Светлане Миклуха. Стоимость сделки не раскрывается.
На фоне новостей о продаже контрольного пакета акций менеджменту группы стоимость обыкновенных акций перешла к сильному снижению: по состоянию на 17:02 мск они торговались по 863,9 рубля (-45,1 рубля к цене закрытия 21 февраля), что стало минимальным значением с 15 февраля, следует из данных торгов на Мосбирже.
В компании отмечали, что после завершения процесса United Medical Group сохранит «действующую программу депозитарных расписок с листингом на Московской бирже». Компания перерегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области в конце 2023 года. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 29 декабря 2023 года.
Во время редомициляции торги депозитарными расписками United Medical Group на Мосбирже были приостановлены. С 1 февраля на площадке возобновились торги обыкновенными акциями. В тот день ценные бумаги подскочили на 26,99%, до 1005,4 рубля за акцию.
«Европейский медицинский центр», одна из крупнейших в России сетей частных медицинских клиник, в 2023 году заняла третье место в рейтинге Forbes крупнейших медицинских компаний. Ее выручка за 2022 год составила 23,2 млрд рублей. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр.