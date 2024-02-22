В ЕМС объявили о продаже контрольного пакета акций менеджменту

Менеджмент МКПАО «Юнайтед Медикал Груп», холдинговой компании сети клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), приобрел контрольный пакет акций компании, сообщили в пресс-службе ЕМС. «Нами было принято решение инвестировать в развитие Группы и приобрести контрольный пакет ее акций. Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком», — сказал гендиректор компании Андрей Яновский, его комментарий приводится в сообщении.