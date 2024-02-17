Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2024 году

В этой статье:
Что такое девальвация.
Примеры девальвации рубля.
Чем опасна девальвация.
Как сохранить деньги.
Возможна ли девальвация рубля в 2024-м.
Что такое девальвация.
Девальвация — это снижение курса валюты одной страны по отношению к твердым валютам других государств. То есть к тем, чья покупательная способность и курс стабильны. Например, это могут быть доллар и евро.
Таким образом, деньги обесцениваются, на них можно купить меньше других валют. Допустим, доллар стоит ₽30. По этому курсу на ₽30 тыс. можно купить $1 тыс. Но если рубль обвалился и доллар стал стоить ₽70, то за эту же сумму можно будет получить только около $428.
Девальвация и деноминация.
Хотя термины и похожи, не стоит их путать между собой.
Деноминация — это изменение, обновление денежных знаков, чтобы было проще ими рассчитываться. Купюрам и монетам меняют номинал, и их число в обращении сокращается.
Например, ₽10 старого образца меняют на ₽1 нового или ₽100 тыс. превращаются в ₽100. Проводит такую операцию государство. Обычно это происходит, когда на купюрах появляется много нулей после гиперинфляции — очень высокого роста цен, выше 50%.
В России последнюю деноминацию провели в 1998 году. Старые банкноты заменили новыми с коэффициентом 1000:1. Это значит, что ₽1 тыс. превратилась в монету в ₽1, а банкнота в ₽500 тыс. стала банкнотой в ₽500.
При этом пропорционально покупательной способности цены на товары и услуги не меняются. Допустим, какой-то товар стоил ₽100 тыс., а стал стоить ₽100, но и у человека вместо ₽100 тыс. в кошельке теперь ₽100. Поэтому фактически он может купить столько же, сколько и раньше, только с помощью новых купюр.
Девальвация и инфляция.
Инфляция — это рост общего уровня цен на товары и услуги, который снижает покупательную способность денег. То есть девальвация — это когда доллар, евро и другие иностранные валюты дорожают в обменниках и банках, а инфляция — это когда продукты дорожают в магазинах.
Например, год назад человек мог купить на ₽2 тыс. два пакета с продуктами, а теперь эти товары подорожали и денег хватит, чтобы заполнить только один пакет. В январе 2024 года инфляция составила 8,24%.
Об инфляции дает представление индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости потребительской корзины. В нее входит ограниченный перечень продуктов, непродуктовых товаров и услуг, необходимых для жизни. Например, индекс учитывает цены на дрова, услуги стоматолога, зарубежные поездки, рытье могилы и подписку на онлайн-сервисы. Сейчас Росстат каждый месяц отслеживает цены на 558 товаров и услуг.
Исторические примеры девальвации рубля.
Кризис 1998 года.
В 1998 году девальвация рубля сопровождалась дефолтом. После распада СССР в 1991 году государству пришлось искать способы справиться с дефицитом бюджета, и для этих целей оно стало выпускать государственные краткосрочные облигации (ГКО). Их продавали в том числе зарубежным инвесторам.
Доходность таких бумаг часто превышала 100%. Однако в итоге деньги от продажи новых ГКО шли на погашение старых. Позже премьер-министр Евгений Примаков и глава Центробанка Виктор Геращенко признавали, что, по сути, система таких облигаций работала по схеме финансовой пирамиды. К 1998 году долги перед нерезидентами превысили $36 млрд, а резервы ЦБ составляли $24 млрд.
В Азии бушевал кризис, и иностранные инвесторы стали выводить средства из рисковых активов, в том числе российских. Падение цен на нефть сильно ударило по экономике. Государство не смогло выполнить свои обязательства по долговым бумагам. Бывший тогда президентом России Борис Ельцин уверял, что девальвации не будет.
Тем не менее в августе 1998 года ЦБ перешел с плавающего на свободный курс рубля. На протяжении нескольких лет доллар держался в валютном коридоре и не превышал ₽6,25. После ввода свободного курса к началу сентября доллар достиг ₽21.
Обвал рубля в 2014 году.
В 2014 году рубль упал по отношению к доллару на 41%. Российская валюта ослабла из-за войны на Украине, западных санкций и падения цен на нефть. Президент России Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением использовать российские вооруженные силы в Крыму, и сенаторы мгновенно и единогласно согласились.
В ответ в июле США, а затем и Евросоюз объявили «секторальные» санкции, которые закрыли доступ российским эмитентам к дешевым «длинным» западным деньгам. Российские компании и банки больше не могли брать кредиты на Западе со сроком более 90 дней. У них больше не было возможности размещать новые выпуски валютных облигаций и привлекать акционерный капитал. «Резко возросшие политические риски и “побег” инвесторов из России привели к обесцениванию рубля», — отметил аналитик инвестиционной группы «Финам» Андрей Маслов.
По крупным экспортерам, например «Роснефти», также ударило падение цен на нефть, так как это означало снижение валютной выручки. Ее могло не хватить для погашения кредитов, а новые кредиты из-за санкций взять было нельзя. Осенью экспортеры сократили продажу валюты, отток капитала усиливался. В России спрос на валюту рос, но предложение падало.
ЦБ периодически продавал валюту, чтобы на рынке ее было больше и рубль сильно не обесценивался, но это уже не помогало. В ноябре регулятор ввел плавающий курс рубля. На рынках росла паника. Банк России стал повышать ключевую ставку, к концу года он резко поднял ее с 6,5% до 17%.
Валютная интервенция — это покупки и продажи ЦБ страны иностранной валюты, чтобы частично или полностью контролировать курс национальной валюты. Эти операции регуляторы проводят с помощью своих золотовалютных резервов.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим кредитным организациям. Она влияет на ставки по займам в банках и вкладам, на инфляцию, а также на курс рубля.
Когда ключевая ставка невысокая, то банки скупают иностранную валюту за рубли. В результате на рынке появляется много рублей, и курс национальной валюты снижается. Если ставка высокая, то спекуляции на валютном рынке становятся менее выгодными. Банки скупают рубли обратно, и в итоге рубль укрепляется. Кроме того, ключевая ставка влияет на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). Чем она выше, тем интереснее такие бумаги для инвесторов, в том числе иностранных, и чем больше Минфин продает ОФЗ, тем лучше для курса рубля.
В 2014 году после повышения ставки до 17% годовых ЦБ не стал проводить новую интервенцию. Трейдеры решили, что отказ регулятора продавать валюту означает, что Банк России уверен в дальнейшем падении рубля. Нефть дешевела, спрос на валюту был высоким, а рубль падал.
Доллар по ₽120: девальвация рубля в 2022 году.
«Девальвация рубля произошла в марте 2022 года, когда российская национальная валюта упала и доллар поднялся выше ₽100. Но впоследствии в 2022 году рубль с этих уровней существенно вырос, причем это происходило на фоне падения большинства валют развивающихся стран и даже мировых резервных валют (евро, британского фунта, иены) по отношению к доллару», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
На Мосбирже курс доллара к рублю достиг исторического максимума 10 марта прошлого года — ₽121,52, а курс евро вырос до ₽130,5. На международном рынке Forex курс доллара к рублю обновил исторический рекорд 7 марта, достигнув ₽177,26. На фоне жестких санкций против российской экономики в России вводили валютные ограничения, например на обналичивание валюты со счетов и вкладов в банках.
Но затем рубль стал постепенно укрепляться, в частности из-за профицита торгового баланса — снижения объема импорта и сохранения высоких доходов от экспорта. Кроме того, экспортеров с конца февраля до начала июня обязали продавать валютную выручку. Курс доллара на Мосбирже 29 июня на минимуме упал до ₽50 — уровня 25 мая 2015 года.
К концу 2022 года рубль вновь ослаб — на закрытии торгов 30 декабря его курс к доллару составлял ₽69,9. По оценкам Банка России, ослабление рубля в декабре 2022 года было связано с уменьшением объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров на фоне снижения экспортных цен на сырье и сокращением объемов продаж нефти и газа.
Падение рубля на 30% в 2023 году.
Курс доллара устойчиво рос с начала 2023 года, и к 9 октября поднялся на 46,41%, превысив психологически значимую отметку в ₽100 за доллар. Курс валюты США в этот день достиг ₽102,34. Рост курса доллара по итогу 2023 года составил 29,27%.
С начала года в России вступило в силу новое бюджетное правило, которое перераспределяет доходы от экспорта сырья, чтобы снизить влияние цен на сырье на экономику. На излишек нефтегазовых доходов власти могут покупать юани в государственные резервы, а если доходов не будет хватать — продавать из них валюту. При этом бюджетное правило не влияет на курс рубля, а лишь снижает волатильность колебаний курсов юаня и доллара к рублю.
Ослабление рубля в 2023 году было связано с оттоком капитала из-за того, что экспортеры не возвращали валютную выручку в Россию, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также рубль падал из-за приобретения активов у нерезидентов за валюту, отмечал старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. Например, в октябре 2023 года российский менеджмент «ВымпелКома» приобрел компанию у нидерландской VEON. Негативным фактором для рубля были и крупные выплаты по еврооблигациям и внешним валютным обязательствам российских компаний.
На фоне мер по укреплению рубля с 12 октября, вскоре после годового максимума, курс доллара начал снижаться и достиг к концу года ₽90,36. ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле 2023 года. Менее чем за пять месяцев он увеличил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых в ходе пяти заседаний подряд. Это происходило на фоне роста инфляции, к концу года она составила 7,42%.
С 16 октября 2023 года также вступил в силу указ о продаже валютной выручки экспортерами. Российские компании должны зачислять на счета в России не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Продавать в России они будут от 90% зачисленных средств, но не менее 50% от каждого контракта.
Указ президента № 771 об обязательной продаже валютной выручки на внутреннем рынке был подписан 11 октября 2023 года. 12 октября, на следующий день после подписания указа, курс доллара упал с ₽100,2 почти на ₽4 и начал планомерное снижение, уже в ноябре достигнув уровня ₽87−88. После этого валюта торговалась в диапазоне ₽87−93 и остается в нем по сей день. В январе 2024 года параметры указа были скорректированы, компаниям, которые получают более 50% экспортной выручки в рублях, разрешили не исполнять все требования указа.
К концу года курс доллара стабилизировался в том числе благодаря тому, что с 15 января Банк России в 16 раз увеличил объемы продажи валюты, с ₽900 млн до ₽16,7 млрд в день из-за недополучения нефтегазовых доходов в декабре 2023 года.
Чем опасна девальвация.
Снижение курса рубля способствует росту экспорта, так как экспортер получает валютную выручку — зарабатывает в иностранной валюте. Чем слабее рубль, тем выше доход после перевода валютной выручки в рубли. В результате в бюджет также поступает больше средств от налогов. С другой стороны, импорт зарубежных товаров уменьшается, так как они становятся более дорогими в пересчете на рубли и менее конкурентоспособными. Таким образом, спрос на местную продукцию растет.
Однако повышение конкурентоспособности экспорта происходит при умеренном снижении валюты. Компании, которые получают валютную выручку, также часто покупают на валюту оборудование. «Девальвация так или иначе бьет по внутренней экономике, внутреннему потреблению достаточно сильно. Это приводит к росту ставок, в ряде случаев может приводить к дефолтам, а финансовая нестабильность достаточно сильная», — отметил Егор Сусин, управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking.
Поскольку девальвация уменьшает стоимость денег по отношению к валютам других стран, она влияет и на тех россиян, которые путешествуют за границей. Допустим, вы планируете поехать в отпуск в Италию и хотите взять с собой €500 на общие расходы. Если курс евро резко поднялся с ₽60 до ₽70, а вы не успели вовремя поменять валюту, то вместо ₽30 тыс. вам понадобится ₽35 тыс. Или придется сократить расходы в путешествии.
Девальвация также приводит к росту темпов инфляции. Рост цен на импортную продукцию ведет к росту цен производителей, которые используют иностранное сырье, оборудование. Таким образом, увеличивается стоимость импортных товаров и услуг, снижается покупательная способность национальной валюты.
Аналитик добавил, что России как ориентированной на экспорт стране выгоден слабый рубль. Однако для населения проблема падения рубля — это в первую очередь проблема отсутствия роста зарплат, которая во многом связана с «ловушкой среднего дохода», в которую страна попала в 2010-х годах. Эта ловушка означает, что когда в стране достигается средний уровень доходов, ее экономический рост замедляется.
Что будет с кредитами и ипотекой, если случится девальвация.
По словам Маслова, у всех банков существует сбалансированный портфель активов, который в случае девальвации рубля все еще должен оставаться относительно устойчивым. «Выплаты по рублевой ипотеке не изменятся драматически, а вот валютные ипотечники, безусловно, пострадали бы в таком случае», — отметил аналитик. По его мнению, не очень целесообразно брать ипотеку в валюте, в которой у вас нет дохода или внушительных сбережений.
Если вы оформляли ипотеку в долларах, а курс рубля по отношению к этой валюте сильно упал, то переплата вырастет, как и ежемесячные платежи. Если вы несколько лет уже выплачивали такую ипотеку, но произошла девальвация, то оставшийся долг может превысить стоимость квартиры в рублях.
Сусин рассказал, что девальвация приводит к повышению ставок и невозможности рефинансировать кредиты. При низкой ключевой ставке ЦБ кредиты становятся доступнее, а при высокой — наоборот. В декабре 2023 года, когда Банк России повысил ставку до 16% годовых, банки тоже увеличили проценты по кредитам. Однако ставка по ипотеке и другим кредитам, которые вы уже взяли, не может измениться, если она не плавающая.
Как сохранить деньги при девальвации рубля.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Аналитики «Цифра брокер» отмечают, что от девальвации выигрывают компании, которые продают товары и услуги, номинированные в иностранной валюте. По их оценке, роль «защитных» инструментов на случай девальвации рубля могут сыграть пять видов активов:
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Ослабление рубля может сыграть на руку акционерам на фоне конвертации валютной выручки и существенной «кубышке» в иностранной валюте. По итогам 2023 года из-за ослабления рубля аналитики «Цифры» ожидают выплаты дивидендов в размере ₽13,5 на одну привилегированную акцию, целевое значение для цены бумаг — ₽66.
Акции «ЛУКОЙЛа». При стабильности рынка нефти компания сможет наращивать дивиденды: «На горизонте 12 месяцев мы ожидаем дивиденды в “ЛУКОЙЛе” в ₽1011 на акцию или около 14% дивидендной доходности. Наш таргет по бумаге ₽8700».
Компании в транспортном секторе, чей бизнес слабо зависит от курса рубля. Например, «Совкомфлот» получает выручку в долларах, при этом валютный долг существенно уменьшился за 2023 год, отмечают аналитики. «Благодаря уровню законтрактованной выручки в размере 70%, компания вплоть до 2027 года будет получать стабильные денежные потоки. Мы ожидаем дивиденда ₽19 на акцию на горизонте 12 месяцев. Наш текущий таргет по бумаге ₽165».
Золотодобытчики, которые продают золото по текущему курсу, номинированному в долларах. Выбор эмитента будет зависеть от типа инвестора: долгосрочного или среднесрочного, отмечают аналитики. Долгосрочного инвестора заинтересует «Полюс», который имеет самые низкие издержки на извлечение. К 2028 году ожидается старт добычи на месторождении Сухой Лог, который может увеличить объем добываемого золота и выручку, считают аналитики: «Наш таргет на горизонте 12 месяцев ₽14 тыс.» Среднесрочным инвесторам, по их мнению, больше понравится кейс «Южуралзолото»: «Компания также планирует нарастить объем добычи вдвое к 2028 году, но рост добычи будет более сглаженным во времени. Поэтому мы ожидаем опережающую динамику акций в среднесрочной перспективе».
Чтобы защитить свои денежные средства от обесценивания, в инвестиционный портфель следует включить акции экспортеров, золото, замещающие облигации, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев: «Также можно использовать и валютные фьючерсы, в частности вечные, но с большей осторожностью, ввиду эффекта плеча».
Также в случае девальвации могут быть интересны бумаги нефтяников — ЛУКОЙЛа, «Роснефти», а также золотодобытчика «Полюс», производителя удобрений «Фосагро», считает эксперт БКС.
Будет ли девальвация рубля в России в 2024 году?
Остановка ослабления рубля после 2023 года стала следствием большого числа факторов, среди которых — повышение цен на российские сорта нефти, замедление динамики потребительского спроса на фоне роста ключевой ставки, уменьшение объема сделок по выкупу активов у нерезидентов, приостановка зеркалирования операций ФНБ и частичное восстановление обязательной продажи валютной выручки, рассказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Сейчас рубль выглядит справедливо оцененным относительно внешних условий, в том числе сырьевых цен, считает главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитал» Софья Донец. По ее словам, изменение цен на нефть может оказывать заметное влияние на курс рубля, но рынок пока не ожидает их колебаний, и это традиционно сложно прогнозировать.
«Мы оцениваем вероятность сценария дальнейшей девальвации российской национальной валюты как умеренно высокую, однако считаем, что на краткосрочном треке курс рубля вряд ли будет сильно слабеть», — рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
Согласно его прогнозу, в первом квартале курс будет стабильным, поскольку в это время российские финансовые власти будут максимально использовать имеющиеся у них рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты. Однако на конец цикла локального укрепления российской валюты указывает то, что по итогам января курс доллара не смог закрепиться ниже уровня ₽88, а к середине февраля поднялся выше отметки ₽91.
Помимо жесткой монетарной политики ЦБ, в первом квартале 2024 года курс рубля будут поддерживать валютные интервенции, напомнил Дудченко: «До 28 июня Банк России осуществляет операции по продаже иностранной валюты в размере ₽11,8 млрд в день. Между тем, с 7 февраля по 6 марта Минфин перешел к покупкам валюты в размере ₽3,7 млрд в день, сократив тем самым нетто-объем продажи валюты до ₽8,1 млрд».
Продажи валютной выручки экспортеров также поддержат рубль, однако срок действия указа об обязательной репатриации истекает 30 апреля 2024 года, и окончательное решение о продлении так и не принято, хотя по косвенным признакам вероятность продления высокая, считает Николай Дудченко.
«Если говорить о сценариях, когда рубль может устойчиво вернуться на уровни выше ₽100 за доллар, по нашим оценкам, это сценарии снижения цен на российскую нефть ниже $50 за баррель», — отметила Донец. Средняя цена на нефть марки Urals, по данным Минфина, в январе-декабре 2023 года составила $62,99 за баррель против $76,09 за баррель в предыдущем году.
«Заметное ослабление рубля возможно лишь в случае значительного сокращения российского экспорта. Однако предпосылок к такому развитию событий сейчас фактически нет, учитывая, что риски глобальной рецессии снизились», подтвердил Валерий Вайсберг.
Однако рост дисконта российской нефти к эталонам в сочетании с высоким импортом для текущего уровня ключевой ставки создает риски сужения положительного сальдо торгового баланса, и оказывает давление на российскую валюту, предупредил Вайсберг.
Поддержку рублю в 2024 году оказывают внутренние факторы, включая жесткую денежно-кредитную политику, постепенное сокращение бюджетного стимула, меры капитального контроля, считает Софья Донец. Нет видимых оснований ожидать значительных изменений в курсовых трендах.
Риск ужесточения санкций также является источником неопределенности для рубля, хотя, как показал опыт 2022 года, их действие необязательно отражается в ослаблении российской валюты, добавила эксперт «Ренессанс Капитала».