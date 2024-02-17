Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2024 году

Когда ключевая ставка невысокая, то банки скупают иностранную валюту за рубли. В результате на рынке появляется много рублей, и курс национальной валюты снижается. Если ставка высокая, то спекуляции на валютном рынке становятся менее выгодными. Банки скупают рубли обратно, и в итоге рубль укрепляется. Кроме того, ключевая ставка влияет на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). Чем она выше, тем интереснее такие бумаги для инвесторов, в том числе иностранных, и чем больше Минфин продает ОФЗ, тем лучше для курса рубля.